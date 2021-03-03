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16:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Скворцова: для предотвращения третьей волны коронавируса нужно привить четверть населения

Третьей волны коронавируса Россия сможет избежать, если за два месяца будет привита четверть населения страны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Она отметила, что если бы в России не началась массовая вакцинация, то третья волна COVID-19 была бы неизбежна.

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Источник: РИА "Новости"

«Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительность при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить.— “Ъ”)», — сказала Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая, и пик ее придется на октябрь текущего года.
Вероника Скворцова
глава ФМБА (цитата по «РИА Новости»)

Глава ФМБА пояснила, что сейчас и в агентстве, и в мире разработаны математические модели, которые позволяют прогнозировать течение заболевания и развитие эпидемиологического процесса COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что коллективный иммунитет к COVID-19 после вакцинации 60% населения России может сформироваться в стране к августу. Сегодня, 3 марта, министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан носить маски и соблюдать иные меры безопасности, чтобы избежать третьей волны пандемии COVID-19.

За последние сутки в России было зарегистрировано 10 535 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне в стране выявили 10 565 заразившихся (на 0,28% больше). Общее число заразившихся COVID-19 достигло 4 278 750.

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