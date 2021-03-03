16:34 (мск), источник: Daily Storm
Чиновник в Удмуртии попросил ОНФ доказать, что они — не иноагенты
Глава района потребовал от фронта документы после того, как его раскритиковали за покупку дорогого авто.
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Глава Малопургинского района в Удмуртии Сергей Юрин потребовал от Общероссийского народного фронта (ОНФ) предоставить документы, подтверждающие, что организация не является иностранным агентом, а также указать источники ее финансирования.
Так Юрин ответил на обращение фронта, раскритиковавшего закупку для муниципального учреждения машины Toyota Camry за 2,22 миллиона рублей. О создании ОНФ в 2011 году объявил занимавший в то время пост главы правительства Владимир Путин.
«Честно говоря, не знаем даже, как комментировать данный запрос на нашу гражданскую позицию, с которой солидарны жители республики, а также глава Удмуртии Александр Бречалов и спикер Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев», — заявили в региональном отделении ОНФ.
В организации добавили, что попросили региональную прокуратуру оценить «неадекватное письмо малопургинских чиновников».
Фронт опубликовал копию письма Юрина. Чиновник просит организацию предоставить «актуализированную выписку» из Минюста «о том, что организация не является иностранным агентом с указанием источников финансирования ее деятельности». Также Юрин хочет, чтобы в народном фронте прислали документы, «подтверждающие полномочия представителей ОНФ для осуществления
«Напоминаем в очередной раз муниципальным чиновникам, которые, видимо, читают наши обращения невнимательно, что ОНФ, лидером которого является президент России В. В. Путин, осуществляет контроль за исполнением указов и поручений главы государств», — написали общественники.
1 марта ОНФ порекомендовала главе Малопургинского района «отказаться от покупки дорогостоящей иномарки» и выбрать отечественное авто