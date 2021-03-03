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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые прочитали нераспечатанное письмо XVII века с помощью зубного сканера

До этого они не могли читать старинные письма, не повредив их.

Ученые нашли новый способ узнавать содержание старых писем, не распечатывая их. Дело в том, что когда конвертов еще не существовало, отправители складывали лист бумаги в «почтовый замок» и закрепляли, чтобы он не развернулся.

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Чтобы прочитать такое письмо, нужно было разрезать бумагу, и для ученых в этом случае стоял сложный выбор — узнать содержимое послания и повредить письмо или оставить все как есть, но так и не узнать, что внутри.

Но, похоже, теперь такой выбор им больше делать не придется. Международная группа исследователей смогла прочитать нераспечатанное письмо XVII века, найденное в старинном почтовом сундуке, с помощью высокочувствительного рентгеновского микротомографического сканера, предназначенного для изучения минерального состава зубов.

Поскольку в чернилах содержатся металлы, сканер смог распознать их на бумаге и распечатать вполне читабельный рентгеновский снимок, который затем расшифровали в текст, говорится на сайте Лондонского университета королевы Марии.

В письме, датированном 31 июля 1697 года, некий Жак Сеннак просит своего кузена Пьера Ле Пера выслать ему заверенную копию извещения о смерти их родственника Даниэля Ле Пера.

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По словам ученых, новый способ сканирования старинных писем позволит им сохранить послания и одновременно изучить быт европейцев того времени.

Екатерина Гура

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