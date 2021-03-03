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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фото на миллион: американец «поймал» МКС на фоне Луны

Снимок был сделан незадолго до выхода астронавтов в открытый космос, а сама станция выглядит на нем не так, как обычно.

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Астрофотографу Эндрю Маккарти из Калифорнии удалось получить необычный снимок Международной космической станции, пролетающей на фоне Луны.

«Сегодня в 2:44 я расположился так, чтобы МКС проходила между мной и Луной и я мог сделать этот снимок. Чего я не ожидал, так это того, что МКС будет выглядеть иначе, чем обычно. Оказалось, половина массивов (для солнечных панелей. — Ред.) находится под углом при подготовке к выходу астронавтов в открытый космос, так что я получил классный, редкий снимок миссии, происходящей над нашими головами! И, в довершение всего, прямо над моим любимым лунным кратером», — написал автор фотографии в соцсети.

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Астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер выходили в открытый космос с борта МКС, чтобы подготовить основания для установки новых солнечных батарей. Ожидается, что их монтаж начнется позже в текущем году.

Анна Лысенко

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