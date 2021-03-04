Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
12В Москве побит исторический рекорд тепла
06:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы лучшие города России для начала жизни «с чистого листа»

Лучшим городом России, где можно начать жизнь «с чистого листа», назвали Краснодар. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Так, по информации экспертов, тенденция переезжать в другие города будет набирать популярность после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Читайте также
Составлен рейтинг лучших небольших городов мира

При этом, выяснилось, что большинство россиян хотели бы уехать жить в Краснодар — за него проголосовало 28,7 процента опрошенных.

На втором месте оказался Санкт-Петербург (18,7 процента), а на третьем — Севастополь (13,7 процента). Также в рейтинг попала и Москва — в ней начать жизнь с чистого листа хотели бы 12 процентов респондентов.

Кроме того, опрошенные перечислили Калининград (11,2 процента), Ростов-на-Дону (4,4 процента), Казань (3,75 процента), Тюмень (3,3 процента), Новосибирск (2,5 процента) и Челябинск (2 процента).

В феврале четыре города России — Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург — назвали комфортнее Москвы для жизни. Москва в прошлом году поднялась в рейтинге с 52-го на 5-е место. Специалисты проанализировали качество среды в 100 крупнейших городах страны и стоимость жизни в расчете на среднюю зарплату.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин рассказал, что думает о Горбачеве
Жириновский раскрыл виновных в развале СССР
США заявили о «деструктивной роли» России в мире
Ученые выявили связь группы крови с уязвимостью к COVID-19
Прототип корабля Starship взорвался после посадки
Фото на миллион: американец «поймал» МКС на фоне Луны
Анапу заволокло паутиной после нашествия пауков (видео)
Дефицит инкубационных яиц грозит сокращением производства мяса
Hi-Tech
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max с камерой на 108 Мп раскрыли до анонса Недорогой камерофон
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Что отныне запрещено возить в машине россиян
Новости партнеров
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Вертинская ходила на вакцинацию вместе с главой Крыма
Эксперты обсудили вопрос вреда и пользы сливочного масла
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь