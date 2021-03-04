06:01 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы лучшие города России для начала жизни «с чистого листа»
Лучшим городом России, где можно начать жизнь «с чистого листа», назвали Краснодар. Об этом сообщается в исследовании
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Так, по информации экспертов, тенденция переезжать в другие города будет набирать популярность после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.
При этом, выяснилось, что большинство россиян хотели бы уехать жить в Краснодар — за него проголосовало 28,7 процента опрошенных.
На втором месте оказался
Кроме того, опрошенные перечислили Калининград (11,2 процента),
В феврале четыре города России — Краснодар, Сургут, Тюмень и