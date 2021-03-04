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06:31 (мск), источник: РБК

Ученые заявили о риске «вечного» заражения коронавирусом

Люди с сильно ослабленной иммунной системой могут в течение долгого времени не выздоравливать от COVID-19, из-за чего коронавирус в их организме сможет приобрести неуязвимость для антител. Это выяснили специалисты Университета Южной Калифорнии, исследование опубликовано на портале medRxiv.

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Источник: AFP 2020

Ученые изучили состояния трех пациентов, страдающих лейкемией (болезнь крови) и зараженных коронавирусом: мальчика и девочки младше пяти лет и молодого человека в возрасте от 20 до 25 лет. Оказалось, что следы вируса в их организме сохранялись на протяжении 162 дней с момента заражения.

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«Наши результаты показывают накопление мутаций, некоторые из которых могут вызвать ускользание иммунной системы», — отмечается в исследовании.

Ученые подчеркивали, что люди с ослабленным иммунитетом очень уязвимы к коронавирусу.

Они заявляют, что результаты их исследования демонстрируют необходимость переосмысления мер инфекционного контроля при уходе за пациентами с ослабленной иммунной системой. Авторы исследования считают необходимым рассмотреть возможность регулярного наблюдения за мутациями коронавируса и их влиянием на передачу вируса, а также на работу иммунной системы.

В июне 2020 года китайские ученые сообщили о том, что заражение коронавирусом вызывает длительные сбои в работе иммунитета. Такой вывод они сделали после изучения данных 55 пациентов. У переболевших COVID-19 наблюдалось снижение уровня лимфоцитов (клеток крови, которые отвечают за иммунитет).

В свою очередь ученые из Британии заявляли, что перенесшие заражение коронавирусом могут страдать от последствий всю жизнь. В их числе ученые назвали повреждения легких, хроническую усталость и психологические расстройства.

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