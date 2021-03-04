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10:26 (мск), источник: Известия

На Украине обнаружили случаи заболевания новым штаммом COVID-19

На Украине зафиксированы первые случаи заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 4 марта, сообщила ведущий инфекционист минздрава страны Ольга Голубовская.

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Источник: AFP 2020

По ее словам, очаг был обнаружен в Ивано-Франковской области, расположенной в красной карантинной зоне.

«Интересно, вдогонку к моему посту про особенности клинического течения Сovid-19 на данный момент, где я предположила, что мы имеем дело с новым штаммом вируса, сегодня-таки получены этому некоторые доказательства», — написала специалист на своей странице в Facebook.

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Она пояснила, что компания «Фармак», которая обеспечила возможность проведения секвенирования генома COVID-19 Институту эпидемиологии и инфекционных болезней Украины в рамках клинического исследования противовирусного препарата, нашла в образцах материала двух пациентов мутацию в S-белке в положении 501-N501Y.

Данная мутация, как указала Голубовская, присутствует в британском, бразильском и южноафриканском вариантах коронавируса. Существуют данные о ее большей заразности, однако информации об увеличении смертности из-за данных типов нет.

Тем не менее, по информации специалиста, в настоящее время на Украине стало появляться больше тяжелых больных, а отделения интенсивной терапии переполнены.

«Боюсь, этот период для нас будет самым тяжёлым со времени появления первых больных», — подытожила инфекционист.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника.

Позднее, 1 февраля, в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания иным, южноафриканским, штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику. На следующий день стало известно, что в стране была обнаружена новая мутация британского штамма коронавируса, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

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