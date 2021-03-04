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11:07 (мск), источник: Известия

В России выявили более 11,3 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 11 385 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением заболевания.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: РИА "Новости"

Также за 24 часа из медицинских учреждений выписались 16 123 пациента, скончались 475 человек.

Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировали в Москве (2150), Петербурге (986) и Подмосковье (693).

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Всего с начала пандемии в России выявили 4 290 135 случаев коронавируса, скончались 87 823 пациентов, выздоровели 3 869 857 человек.

Накануне глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что агентство разработало «калькулятор», который позволяет в первые дни заражения коронавирусной инфекцией с точностью более 90% предсказать тяжесть болезни.

По словам Скворцовой, у ФМБА также есть современный метод для измерения клеточного иммунитета по белковым маркерам и их генам. Она отметила, что это высокоточный метод, он не позволяет допускать ошибку.

2 марта вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% граждан, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

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