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12:08 (мск), источник: ТАСС Наука

Сторонников теорий заговора о коронавирусе уличили в эгоизме

Как правило, такие люди не беспокоятся о безопасности окружающих и думают только о себе, выяснили ученые.

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Источник: AP 2020

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Социологи выяснили, что сторонники конспирологических теорий о коронавирусной инфекции по сравнению со своими оппонентами больше думают о собственном здоровье, а не о безопасности окружающих людей и общества в целом. Статью с описанием исследования опубликовал European Journal of Social Psychology.

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Ученые хотели узнать, почему люди проникаются конспирологическими идеями о возникновении коронавируса нового типа в китайской лаборатории, об опасности вакцин от него или о влиянии сетей 5G на заражение SARS-CoV-2 и распространяют их. В частности, исследователей интересовало, что для этих людей важнее — общественное или собственное благо.

Опрос социологи провели в две стадии: в первой участвовало 4,2 тыс. человек из восьми стран, а тремя месяцами позже к исследованию привлекли еще 1,3 тыс. человек из трех стран. Анализ ответов показал, что среди мотивов конспирологов главенствует эгоизм.

«Те, кто решительно поддерживал конспирологические, рассказывали, что больше озабочены своей безопасностью, а не благополучием близких. Они были сосредоточены на поиске способов помочь себе: например, создавали запасы продуктов и лекарств, и в меньшей степени следовали советам для поддержания общественной безопасности, таким как строгое соблюдение правил гигиены», — рассказала Иоланда Джеттен, профессор Университета Квинсленда (Австралия) и один из авторов исследования.

Ученые надеются, что результаты их исследования помогут в борьбе с подобными теориями как сейчас, так и в случае с будущими эпидемиями, поскольку они вредят общественному благу и мешают максимально быстро победить пандемию. Например, подобные страхи снижают скорость вакцинации и увеличивают риск заразиться коронавирусом для людей, которые находятся рядом с подобными «отрицателями» вируса.

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