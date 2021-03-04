Верховный суд перечислил уважительные причины для неуплаты алиментов

Когда причина является уважительной:
Суд подчеркнул, что если человек не согласен с размером алиментов, это не является уважительной причиной, чтобы их не платить. Оспорить размер алиментов можно в суде. Также гражданин не освобождается от уплаты алиментов, если он живет с человеком, которому положены алименты. В случае, если человек находится в местах лишения свободы, его также автоматически не освобождают от алиментов. В этом случае суд должен выяснить, не привлекали ли его к оплачиваемому труду, не отказывался ли он от работы без уважительной причины.
«Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением», — отмечается в постановлении пленума Верховного суда (цитата по ТАСС).