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12:22 (мск), источник: ТАСС

Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины «Спутник V»

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, одобрение EMA позволит обеспечить препаратом 50 млн жителей Евросоюза, начиная с июня.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса “Спутник V” Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств», — указано в сообщении.

Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года. «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной “Спутник V” 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», — сказал он.

Ранее сообщалось, что несколько государств ЕС уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.

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