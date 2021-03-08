Весенняя охота на тренды AliExpress: масштабная распродажа популярных товаров

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Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!
Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы
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Электросамокат Kugo M2 имеет съемное сиденье, надувные колеса и амортизаторы. Он просто складывается и легко помещается в багажник. Подойдет как для езды по асфальту, так и по проселочным, грунтовым дорогам. В качестве подарка он подойдет как подростку, так и взрослому человеку (весом до 100 кг). Руль и сиденье регулируются по высоте. При ночной езде можно включить диодную подсветку и фару, работает стоп-сигнал. Бесплатная ускоренная доставка по России.
Что пишут в отзывах: Продавец — молодец, сервис на лучшем уровне! Приехала коробка, при проверке выяснилось, что сиденье продавилось во время транспортировки, написали продавцу, через несколько дней привезли замену плюс подарочек. Самокат отличный. Посмотреть другие отзывы
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Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.
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Многофункциональная электрическая щетка для ухода за лицом, сделанная из приятного на ощупь силикона, — это отличный подарок себе или близким. Водонепроницаемый корпус, зарядка через USB и четыре световых режима для очищения, отбеливания и разглаживания кожи и уменьшения пор. Также имеет функцию вибрации для легкого массажа и температурный режим до 42 градусов, позволяющий качественно распаривать лицо. А еще эту щетку сейчас можно купить со скидкой до 57% и с быстрой доставкой из России.
Что пишут в отзывах: Щеточка супер, отлично справляется со своей задачей, качественная упаковка, приятно взять в руки, можно на подарок. Все работает, есть инструкция на русском языке.
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Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.
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Легкий, компактный, но довольно функциональный мини-проектор, с помощью которого можно создать кинотеатр прямо у себя дома. Размер экрана можно растянуть до 200 дюймов, имеет разные режимы проекции. Можно выбрать разные версии проектора: от самой простой мультимедийной системы до улучшенной версии с поддержкой Android / IOS и Bluetooth. Приобрести мини-проектор можно со скидкой до 50%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Что пишут в отзывах: Проектор отличный за свои деньги. Если настроить звук, то он становится намного лучше, чем при первом включении. Флешки читает, через кабель подключается. Яркости хватает даже при включенной гирлянде. Для просмотра фильмов подходит отлично.
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Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.
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Самая актуальная модель популярного фитнес-трекера от известного бренда. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.
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Удобные и мягкие ортопедические стельки отлично подойдут для тех, кто страдает плоскостопием, много времени проводит на ногах или просто хочет сделать свою обувь удобнее. Специальная модель помогает контролировать, стабилизировать и сбалансировать стопу. А верхнее покрытие отлично впитывает пот и блокирует запахи. В марте эти стельки можно купить на 50% дешевле и с быстрой доставкой из России.
Что пишут в отзывах: Все супер. Стельки тонкие, но узкие, длину легко укоротить. В носке не пробовала. Бонусом наклейки на туфли.
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Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.
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Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.
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Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе. Пусть они и не участвуют в текущей распродаже, но сейчас на них все равно дается отличная скидка!
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Отличный лазерный уровень пригодится как для работы, так и для использования дома или на даче. 12-линейный зеленый горизонтальный и вертикальный уровень с автоматическим самовыравниванием и минимальной погрешностью сейчас можно приобрести всего за полцены и с быстрой доставкой из России.
Что пишут в отзывах: Отличный уровень! Собрано и упаковано замечательно. Проверил на точность, вертикали по отвесу вровень, горизонталь дала 2 мм погрешности на 5 метрах — входит в заявленный допуск. Яркость зеленого луча лучше, чем у красного BOSCH. Батарейка съемная, тренога с пузырьковым уровнем. Магниты в магнитном уголке сильные. Всем доволен!
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Почему стоит купить: Симпатичные простые легкие кроссовки на каждый день. Идеально для лета и вообще для теплой погоды. Несколько расцветок и широкий размерный ряд. И, конечно, очень классная цена!
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Держатель телефона для автомобиля — это, несомненно, очень нужный аксессуар. Модель от Baseus представляет собой стильный металлический держатель, который устанавливается на вентиляционное отверстие или в CD слот. Имеет универсальный размер и подходит для смартфонов от 4,7 до 6,5 дюймов. Крутящаяся головка обеспечивает удобную регулировку точки зрения, а продуманный дизайн позволяет заряжать смартфон не вынимая его из держателя. Устройство сейчас продается со скидкой в 40%, а доставка будет из России.
Что пишут в отзывах: Продавец отправил быстро. Упаковано в воздушный пакет. Сам держатель в пластике и коробке. Можно на подарок. Три года до этого были механические держатели на пружине за 150 рублей. Этот определенно намного удобнее. Советую продавца. Держатель отличный. При езде не стучит. Держит даже телефон в толстом чехле с кольцом на обороте. Выглядит презентабельно. Лапки закрываются под действием веса телефона. Внизу разъем для зарядного устройства. Рекомендую!
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Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.
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Набор из 13 высококачественных кистей для макияжа — это лучший подарок для тех девушек, что ценят красоту. Деревянные кисти из натурального и искусственного ворса выполнены в традиционном восточном дизайне и подойдут как для любителей, так и для профессиональных визажистов. Кисти идут в красивой фирменной косметичке с жаккардовым плетением, а скидки до 50% и быстрая доставка сделают покупку еще приятнее.
Что пишут в отзывах: Продавец супер, отправил товар уже на следующий день после оплаты, до СПб пришли быстро, за 19 дней. Упаковано все по отдельности, косметичка и кисти, каждая кисть в индивидуальной упаковке. Запахи отсутствуют, и это прям очень порадовало. Сами ручки деревянные, ворс у кистей очень приятный, отдельное спасибо, что все целое и не помятое. Однозначно рекомендую!
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Бальзам с алоэ вера, витаминами и оливковым маслом не только обладает эффектом длительного увлажнения, но и придает губам красивый свежий оттенок. Несмотря на то, что помада выглядит зеленой, через несколько секунд после нанесения она проявляет свой цвет: от нежно-розового до светло-сиреневого.
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Туристическая газовая горелка с защитой от ветра и складной конструкцией, удобной для хранения, станет отличным приобретением как для любителей походов, так и для дачников. Размер горелки позволяет легко вскипятить кружку чая или приготовить полноценный обед на сковороде среднего размера. Купить горелку сейчас можно со скидкой в 30%, а доставка осуществляется из России, что позволит получить товар намного быстрее.
Что пишут в отзывах: Горелка отличная, работает хорошо. Пламя возможно сделать очень сильным. На литре воды не пробовал, но вот наполовину наполненная большая кружка воды вскипает за 1 мин 30 сек.
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Суперкомпактный дрон, который можно положить буквально в карман. Дроном можно управлять через приложение на смартфоне. Есть разные комплектации — обратите внимание на те, что с камерой 4K, чтобы добиться максимального качества ваших фото и видео, и дополнительными аккумуляторами. Доступна доставка из России
Что пишут в отзывах: Приехал быстро, упакован отлично. Как заказал с 3 аккумуляторами в сумке, так и привезли. Доставка CDEK до двери. Очень компактный квадрик. В сумке со всеми аксессуарами помещается в сумку, с которой на работу хожу. Отличная игрушка. Видео и фото снимает. Очень прилично для такого малыша. Продавцу спасибо. Камера 4К супер. Посмотреть другие отзывы
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Корректор осанки поможет вам избавиться от сутулости и облегчит боли в спине и шее, которые так часто случаются у офисных работников из-за неправильного и длительного сидения на одном месте. Корректор регулируется, и его можно носить в любое удобное вам время.
Что пишут в отзывах: Отличное качество пошива. Работает как надо, дочка сразу выше становится, когда одевает. На рост 156 подошёл размер S. Посмотреть другие отзывы
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Стильный и очень удобный пульверизатор для масла и соусов может стать незаменимым помощником на кухне. Значительно экономит расход масла, отлично распыляет и не позволяет сделать блюда слишком жирными. Подходит как для масла, так и для жидких соусов или уксуса. Можно выбрать комплект из одной, двух или четырех бутылочек объемом 100 мл. Сейчас приобрести кухонный пульверизатор можно по приятной скидке в 30%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Что пишут в отзывах: Заказ пришел очень быстро — за 2 недели до Екатеринбурга, отслеживался. Выполнены очень качественно, стекло, крышка металл, внутри пластик, плюс очень удобная воронка. Оливковое масло более густое, поэтому брызгает струей, а подсолнечное лучше. В принципе, чем теплее масло, тем лучше брызгает. Количество выдаваемого масла не маленькое и не большое — в самый раз, разбрызгивает хорошо, струя сильная.
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Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы
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Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой непосредственно из России. Количество этого товара ограничено.
Что пишут в отзывах: Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен. Посмотреть другие отзывы
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Почему стоит купить: Японские кухонные ножи отличного качества и для всех видов продуктов, которые только можно встретить в процессе готовки. Можно купить по одному только те, которые вам нужны, а можно купить сразу набор из восьми штук. Обратите внимание, хорошая скидка!
Что пишут в отзывах: Все хорошо. Наточены до бритвы. Качество супер. Посмотреть другие отзывы
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Отличный подарок для тех, кто любит рукоделие. Невероятно красивые и качественные пейзажные картины для алмазной вышивки сейчас можно приобрести со скидкой до 30%. Можно выбрать разный пейзаж и размер картины. В комплекте идет сама картина, наборы разноцветных страз, лоток, пинцет, специальная ручка с насадками и клей. Набор также имеет подробную инструкцию. Доставка «Плюс» гарантирует быстрое получение заказа.
Что пишут в отзывах: Пришло быстро — за 2 недели. Упаковано отлично, картина намотана на тубу. Ничего не помято, все целое и ровное. В наборе все стразы упакованы в зип пакеты. Также пинцет, сухой клей, стилус двойной. Посылкой очень довольна. Рекомендую этого продавца. Товар отслеживался.
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Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе.
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Женский легкий и тонкий пуховик — суперрешение для зимы и весны. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.
Что пишут в отзывах: Супер! Куртка что надо! Я очень довольна покупкой, такое редко бывает. Брала 6 на свой 52−54. Идеально подошло. Быстро пришла. Сшита хорошо. Спасибо продавцу. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы
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Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.
Что пишут в отзывах: По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен. Смотреть другие отзывы
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Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной зимы и весны. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.
Что пишут в отзывах: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше. Посмотреть другие отзывы
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Качественный беспроводный эпилятор за полцены порадует любую девушку. Наконец можно будет попрощаться с бритвами и ежедневными процедурами в душе. После эпилятора ножки остаются гладкими очень долго. Товар доставят из России за несколько дней.
Что пишут в отзывах: Просто отличный эпилятор. Заряд держит долго, выдерживает все волоски, очень рекомендую продавца. P. S. В области подмышек нужно быть осторожнее, может зажевать кожу. Посмотреть другие отзывы
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