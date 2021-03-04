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15:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил, что в девяти регионах России еще не начали вакцинацию

В России есть проблемы с логистикой и организацией прививочных пунктов от коронавируса, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе». По словам Путина, вакцинацию еще не начали в девяти регионах РФ.

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Источник: Reuters

Что послужило причиной для задержки вакцинации, он не уточнил, но отметил, что региональные власти «достаточно быстро реагируют и ситуацию поправляют». «Есть проблемы с логистикой, с распределением. С организацией прививочных пунктов. В некоторых субъектах федерации еще, по-моему, в девяти субъектах вообще не приступали даже к вакцинации», — сказал глава государства. Он не уточнил, какие это регионы.

Владимир Путин также сообщил, что более двух миллионов россиян уже получили оба компонента вакцины, примерно столько же людей сделали первый укол прививки. «Мы будем развивать это дальше», — добавил он.

Массовая вакцинация стартовала в стране с середины января. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Также в России применяется вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». В марте планируется начать вакцинацию с помощью облегченного, однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».

Справка
Ответы на главные вопросы о вакцине «Спутник V»: эффективность, побочные эффекты, срок действияВ России начинается массовая вакцинация от COViD-19. Отечественная вакцина считается одной из лучших в мире. Однако вопросы к ней остаются, поэтому мы решили максимально доступно ответить на них в этом материале.
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