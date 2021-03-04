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17:53 (мск), источник: ТАСС

Картину Бэнкси сожгли и превратили в виртуальный актив

Речь идет о черно-белой работе художника под названием «Morons (White)».

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Блокчейн-компания Injective Protocol провела публичную акцию сожжения картины известного британского уличного художника Бэнкси, «конвертировав» ее таким образом в виртуальный актив — невзаимозаменяемый токен (NFT). Как сообщила в среду телекомпания СBS, полотно было уничтожено в одном из переулков нью-йоркского района Бруклин.

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Речь идет о черно-белой работе Бэнкси под названием «Morons (White)», приобретенной в январе Injective Protocol в одной из галерей Нью-Йорка за $95 тыс. На картине, имевшей подпись автора, был изображен аукцион произведений искусства. Акт сожжения транслировался в режиме онлайн.

Как только закрепленная на демонстрационном стенде картина превратилась в пепел, представители Injective Protocol, используя блокчейн-технологии, создали, как было заявлено, «уникальный виртуальный актив». По словам представителя компании Мирзы Уддина, никто прежде не преобразовывал подлинное произведение искусства в цифровой токен. Уддин пояснил, что организаторы рассматривают акцию как некое визуальное выражение артистического действа в реальном времени. «Мы специально выбрали работу Бэнкси, так как ранее он сам уничтожил одно из своих творений на аукционе», — добавил представитель блокчейн-компании.

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