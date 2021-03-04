18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Моряки в Таиланде спасли с тонущего судна четырех кошек
Животные не пострадали, а моряки стали национальными героями.
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2 марта в 13 километрах от берега острова Ко Аданг в Андаманском море загорелся и стал тонуть траулер Phamonsin Nava 10. Экипаж срочно эвакуировался с горящего судна и никто не пострадал.
Чтобы разведать обстановку и выяснить, нет ли на месте крушения разлива нефтепродуктов, командование
Прибыв на место, военные издалека осмотрели траулер и к большому удивлению заметили на палубе четырех кошек. Животные в страхе жались друг к другу и не двигались.
Заметивший кошек офицер по имени Вичит Пукдеелон, не раздумывая, бросился спасать животных. Он надел спасательный жилет и вплавь отправился к горящему судну. Он перевез на своей спине всех четырех хвостатых, которые от страха даже не думали сопротивляться.
Животных доставили на берег, осмотрели, покупали и накормили. Сообщается, что они не пострадали и чувствуют себя прекрасно. Кошек временно оставили жить в командном пункте, где о них сейчас заботятся моряки, пишет Reuters.
Екатерина Гура