Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 4 мартаОткрытие памятника Минину и Пожарскому, премьера «Лебединого озера» и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
18Беспорядки в Испании
18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Моряки в Таиланде спасли с тонущего судна четырех кошек

Животные не пострадали, а моряки стали национальными героями.

2 марта в 13 километрах от берега острова Ко Аданг в Андаманском море загорелся и стал тонуть траулер Phamonsin Nava 10. Экипаж срочно эвакуировался с горящего судна и никто не пострадал.

Чтобы разведать обстановку и выяснить, нет ли на месте крушения разлива нефтепродуктов, командование военно-морского флота Таиланда отправило туда судно с моряками.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Прибыв на место, военные издалека осмотрели траулер и к большому удивлению заметили на палубе четырех кошек. Животные в страхе жались друг к другу и не двигались.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заметивший кошек офицер по имени Вичит Пукдеелон, не раздумывая, бросился спасать животных. Он надел спасательный жилет и вплавь отправился к горящему судну. Он перевез на своей спине всех четырех хвостатых, которые от страха даже не думали сопротивляться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Животных доставили на берег, осмотрели, покупали и накормили. Сообщается, что они не пострадали и чувствуют себя прекрасно. Кошек временно оставили жить в командном пункте, где о них сейчас заботятся моряки, пишет Reuters.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Песков разъяснил слова Путина о «хорьковых» целях
Кадыров попросил у ФБР вознаграждение за информацию о Пригожине
Россиян предупредили о вторжении морозов из Арктики
Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов
Секонд-хэнд три недели искал спрятанные в кармане пиджака $5000
Захарова назвала «ничтожными» новые санкции ЕС против России
Gnezdo.ru
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Вся страна обсуждает это. Кто бы подумал
Пророчества Мессинга о России сбываются
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Авто
Кто в России продал больше машин в феврале? По итогам февраля было зафиксировано небольшое увеличение количества реализованных в стране машин
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Рассудите меня, я стала жадной... 980
Где на Руси жить хорошо? 888
С Весной! Картинки 516
Забавные картинки 506
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Названы те, кто могут получать каждый месяц еще по 4 378 рублей к пенсии
Что будет с людьми, которые откажутся прививаться
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь