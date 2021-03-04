21:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Италию продолжает штаммить
Новые мутации коронавируса грозят вернуть страну в «красную зону».
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Ко второму году активной борьбы с COVID-19 Италия подходит далеко не в самой оптимистичной ситуации: страна рискует вновь оказаться целиком в «красной зоне», где действуют самые жесткие ограничения. Причина — распространение новых, еще более заразных мутаций коронавируса при недостаточно активной вакцинации населения. На этом фоне новое правительство во главе с
Год назад я брала в Ватикане интервью по поводу открытия секретных архивов папского престола. На следующий день оказались закрытыми не только они, но и ворота
Прошел год, за который ВВП страны сократился на 8,9%, соотношение к нему госдолга выросло до 160% (в 2019 году оно составляло 134%, что тоже считалось очень высоким показателем). Доход домохозяйств уменьшился на €29 млрд, а потребление — на €108 млрд.
За этот год 8,4 млн учащихся недополучили знаний,
Но, безусловно, самая большая потеря — более 98,6 тыс. итальянцев, скончавшихся от коронавируса и отягощенных им болезней. Стараясь сохранить свои и чужие жизни, жители республики за этот год научились носить маски (в том числе и на улице), здороваться локтями, обходиться без семейных застолий даже на Пасху, Рождество и собственные дни рождения, а кроме того — без кино, театров, музеев, поездок по стране.
Люди свыклись с комендантским часом и стали сверять свои планы с постоянно меняющейся «окраской» регионов проживания, которые в зависимости от тяжести ситуации делятся на «красные», «желтые», «зеленые» и «белые» (единственный пример — остров Сардиния, где сняты практически все ограничения).
Во всяком случае, главврач миланской клиники «Луиджи Сакко» Массимо Галли сравнил нынешнюю ситуацию с той, что была в марте прошлого года. Известный вирусолог имел в виду распространение новых мутаций коронавируса, среди которых превалирует так называемый английский штамм, сейчас выявляемый в стране у более чем половины новых инфицированных.
В среду число новых инфицированных составило 20,9 тыс. человек (днем раньше их было чуть более 17 тыс.).
Еще большую тревогу внушает рост числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, и особенно — растущее количество занятых мест в реанимации (за сутки — плюс 84 места). 347 скончавшихся в этот день человек в очередной раз подтвердили первенство Италии среди других европейских стран по этому печальному показателю.
Единственное спасение эпидемиологи видят в массовой вакцинации. И итальянцы это мнение разделяют. Согласно опросам, 88% населения готовы уколоться хоть завтра.
Однако большинству пока приходится ждать своей очереди — прививочный план предусматривает строгую градацию, согласно которой сначала препарат получают люди старшего возраста, медработники и представители других профессий, связанных с контактами с людьми, лица с хроническими заболеваниями. Пока никак не управятся с 80-летними.
Отметим, что в
Последовать примеру
На этом фоне в адрес местных и европейских властей сыпятся обвинения в провале кампании по вакцинации. Поэтому новый
Первым делом он поменял ключевых для этой сферы чиновников. Кроме того, Драги предложил пересмотреть план вакцинации путем ее расширения за счет временного отказа от второй дозы (правда, EMA этот план уже забраковало). А самый амбициозный и многообещающий план — намерение Марио Драги разместить производства уже имеющихся вакцин в самой Италии.
Эксперты подтверждают, что биофармацевтические предприятия страны вполне могут быть перепрофилированы на эти цели. Обо всем этом в среду шла речь на совещании в Министерстве экономического развития.
О возможности размещения производства «Спутника V» на мощностях фармацевтических производств Лацио ранее говорил глава департамента здравоохранения этой области Алексио Д’Амато. О том, что эта идея прорабатывается, косвенно свидетельствуют и слова главврача Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани Франческо Вайи, который в интервью Corriere della sera рассказал: представители EMA в ближайшее время отправятся в Москву проверять стандарты производства «Спутника V».
Как бы то ни было, на развертывание производства потребуется, как рассчитали на совещании в Минэкономразвития, от четырех до восьми месяцев. А пока Марио Драги подписал новый декрет об ограничительных мерах на период с 6 марта по 6 апреля.
Как объяснил на
В установленный декретом промежуток попадает и Пасха, которую в этом году католики будут отмечать 4 апреля. Это будет уже второе Светлое воскресенье, которое итальянцы будут вынуждены провести без привычных в этот день праздничных ритуалов, семейных обедов и традиционных пикников.
Как пояснил в ходе