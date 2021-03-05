17:40 (мск), источник: BBC News Русская служба
С фермы в ЮАР сбежало много крокодилов. Никто точно не знает сколько
Специальный отряд полиции ищет крокодилов, сбежавших с фермы в
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Двадцать семь крокодилов уже найдены и возвращены на ферму. Неизвестно, сколько еще рептилий находятся на свободе.
Местных жителей предупреждают, что приближаться к животным нельзя.
«Естественно, они очень опасны. Это дикие животные, хотя и выросшие в неволе», — сказала Петро ван Рин,
«Людям нельзя к ним приближаться и следует избегать реки до тех пор, пока они не пойманы».
Длина сбежавших крокодилов достигает 1,5 метров. Они пропали в среду.
Полиция создала специальный отряд для поимки животных и ставит ловушки с приманками вдоль реки, рассказали в CapeNature.