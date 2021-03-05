Мэр города в Аргентине привился от коронавируса с портретом Путина в руках

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina— Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021
Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R
00:56 (мск), источник: ТАСС
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«Я вакцинировался! Спасибо, [президент] Альберто Фернандес, [губернатор] Аксель Кисильоф, [вице-президент] Кристина Фернандес де Киршнер. Говорили, что они нас отравят, а они спасают наши жизни», — написал он, проиллюстрировав сообщение фотографией, на которой ему делают укол.
В руках в этот момент он держит фотографию Путина.
29 декабря в Аргентине начали прививать от коронавируса медработников российской вакциной «Спутник V». Препаратом также вакцинировались президент,
Позднее в Аргентину были также поставлены вакцина индийского производства Covishield, которую разработала AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и препарат китайской компании Sinopharm.