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00:56 (мск), источник: ТАСС

Мэр города в Аргентине привился от коронавируса с портретом Путина в руках

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 марта. /ТАСС/. Мэр города Рока-Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини пришел вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина. Фотографию из прививочного центра градоначальник опубликовал в своем Twitter.

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«Я вакцинировался! Спасибо, [президент] Альберто Фернандес, [губернатор] Аксель Кисильоф, [вице-президент] Кристина Фернандес де Киршнер. Говорили, что они нас отравят, а они спасают наши жизни», — написал он, проиллюстрировав сообщение фотографией, на которой ему делают укол.

В руках в этот момент он держит фотографию Путина.

29 декабря в Аргентине начали прививать от коронавируса медработников российской вакциной «Спутник V». Препаратом также вакцинировались президент, вице-президент и ряд чиновников и глав городов и регионов.

Позднее в Аргентину были также поставлены вакцина индийского производства Covishield, которую разработала AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и препарат китайской компании Sinopharm.

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