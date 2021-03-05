02:48 (мск), источник: Известия
Пакеты услуг: в странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик
Проект плана стратегии, предусматривающей эту меру, утвердят до конца марта.
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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов. Белоруссия поддерживает меры, Россия готова их обсуждать. Позиции стран отражены в документах по итогам совещания по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС в сфере переработки отходов потребления (есть у «Известий»).
Проект плана стратегии, предполагающей отказ от одноразового пластика, планируется утвердить до конца марта, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года предусматривают изучение вопроса о введении поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов, сообщили «Известиям» в
— Одним из важнейших направлений экономического сотрудничества
Вопрос поэтапного запрета одноразового пластика уже рассматривали в 2020 году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС. В министерстве природы Белоруссии считают целесообразным «в рамках стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года оставить реализацию мероприятия, позволяющего осуществить поэтапный запрет, ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов», сказано в письме ведомства в ЕЭК (есть у «Известий»). «Известия» направили запрос в минприроды Белоруссии.
В письме Минэкономразвития России в ЕЭК сказано о возможности «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика».
Сейчас согласовывается проект плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции, сообщили «Известиям» в Минэке. В документ предполагается включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, сказали в министерстве. Утвердить проект намерены в I квартале 2021 года, заявили там.
Одним из действенных механизмов минимизации его присутствия может стать вторичная переработка в соответствии с концепцией расширенной ответственности производителей (РОП). Вовлечение «полезных» отходов от выпущенных товаров в оборот позволит снизить ущерб, наносимый природе, и сохранить восполняемые ресурсы для будущих поколений, отметили в министерстве.
Минпромторг России поддерживает идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров: тары, посуды и упаковки, заявили «Известиям» в ведомстве.
— Однако при этом необходимо принимать во внимание экологические и экономические последствия с учетом возможных альтернатив. В частности, рассчитать экологичность изделий и материалов с точки зрения всего жизненного цикла, а не только этапа утилизации, — подчеркнули в Минпромторге.
Справка «Известий»
В
Продукцию из одноразового пластика действительно нужно запрещать, поскольку она наносит урон окружающей среде, считает СЕО и гендиректор производственного холдинга «ТД Спектр-Пак» Юлия Васильцова. Пластиковую посуду можно заменить на картонную или из биоразлогаемого кукурузного волокна.
При развитии такого производства продукция может быть даже дешевле пластиковой, отметила она. В магазинах одноразовые пакеты заменить сложнее, поскольку они стоят около 5 рублей, а бумажные — 25−50 рублей, добавила эксперт.
— На потребителя расходы перекладывать неправильно, поэтому целесообразно проработать программы госсубсидирования перехода на бумажные пакеты, — считает Юлия Васильцова.
В Ассоциации производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (АРПЭТ) также поддерживают запрет на одноразовые пластиковые пакеты, в том числе мусорные. Взамен следует использовать
Бумажная или картонная упаковка не подходит для ряда товаров, например охлажденного мяса, рыбы, некоторых фруктов, указали в Минпромторге. Кроме того, полный запрет пластика может привести к избыточным издержкам для производителей, предприятий торговли и, как следствие, потребителей. А также к невозможности соблюдения гигиенических требований и требований по безопасности пищевой продукции, добавили в министерстве.
Так, в докладе ООН «Одноразовый пластик: путь к устойчивому развитию» рассмотрено более 140 законодательных инициатив, направленных на борьбу с загрязнением окружающей среды пластиковыми пакетами, добавили там.
— Любой бизнес, в том числе по производству одноразовых пакетов, будет защищать свой капитал. Поэтому лучше запретов работают стимулирующие меры. Производить одноразовое должно быть менее выгодно, чем перерабатываемое. Повышенные ставки экосбора — лучший повод задуматься о том, не пора ли выбрать иную форму или материал для производства, — отметила зампред комитета по переработке отходов и вторресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.
Многие российские магазины уже идут по пути переработки и вторичного использования пластика, развивают проекты ответственного потребления. В качестве альтернативы пластистиковым пакетам можно использовать многоразовые сумки, полагает он.
— У нас нет цели закрыть целую отрасль по производству пластика — это сотни заводов и тысячи рабочих мест. Но важно отходить от одноразового использования. Поэтапный отказ вполне возможен, но назвать конкретную дату полного запрета сложно, — считает Артем Соколов.
В X5 Retail Group содействуют ответственному использованию ресурсов и уже продвигают идею среди своих покупателей, сообщили «Известиям» в группе.
— Сложно говорить о
За последние несколько лет всё больше покупателей интересуется вопросами экологии, сказали в компании. Например, в фандоматы по сбору мусора для переработки за пять месяцев с начала проекта было сдано более 4 тыс. кг пластика, рассказали в сети. Но пока еще рано говорить о полной готовности россиян перейти на раздельный сбор отходов, полагают в компании.