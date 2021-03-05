Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
02:00 (мск), источник: РБК

ВОЗ отказалась от публикации доклада по итогам поездки в Китай

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая расследовала происхождение коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане, не будет публиковать промежуточный отчет о поездке, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Возглавлявший группу Питер Бен Эмбарек заявил, что будет обнародован полный отчет миссии.

«[Доклад] будет опубликован в ближайшие недели и будет включать основные выводы», — сказал он.

Газета приводит открытое письмо 26 экспертов, среди которых — специалисты из Австралии, Франции, Великобритании, Испании, США, Австрии и других стран. В нем ученые отмечают, что у представителей ВОЗ, которые почти месяц пробыли с миссией в Китае, не было достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса.

По мнению экспертов, для команды ВОЗ «почти невозможно» провести полное расследование, и публикация любых отчетов потребует политических компромиссов, поскольку их должна одобрить китайская сторона.

Для того, чтобы подготовить достоверный отчет, необходим более полный доступ к медицинским документам о случаях заражения COVID-19 в конце 2019 года, считают они.

«Как сторонники ВОЗ и ее миссии мы верим, что надо дать ясно понять, что любые заключения совместного комитета, которые могут быть потенциально полезными, не представляют официальную позицию ВОЗ и не являются результатом беспрепятственного, независимого расследования», — говорится в документе.

Читайте также
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Специалисты считают, что необходимо новое расследование «по-настоящему независимой команды, без конфликтов интересов и без полного или частичного контроля со стороны какой-либо страны».

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения с середины января находилась в Китае, где расследовала происхождение вируса SARS-CoV-2. В середине февраля сотрудники миссии пожаловались, что Пекин отказался предоставить им необработанные данные о ранних случаях заражения COVID-19, что помогло бы установить, когда и как начал распространяться коронавирус. Вместо этого КНР поделилась с ними собственными выводами.

После этого советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отчет экспертов должен быть независимым от влияния китайских властей. Посольство Китая в ответ обвинило Вашингтон в том, что он препятствует международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19.

9 февраля эксперты ВОЗ представили предварительные итоги своей поездки. Они исключили вероятность того, что коронавирус имел искусственное происхождение. Специалисты подтвердили версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
Экс-участницу Little Big обнаружили мертвой в квартире в Петербурге
СМИ узнали о дополнительных санкциях США и Британии против РФ
«Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию в аэропортах
Мэр города в Аргентине вакцинировался с портретом Путина в руках
Новак объяснил исключение для России в решении ОПЕК+
Новые мутации COVID-19 возвращают Италию в «красную зону»
Секонд-хэнд три недели искал спрятанные в кармане пиджака $5000
Байдена просят ввести санкции против «Северного потока-2»
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Тутберидзе высказалась о возвращении Косторной
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Горячие темы на Авто
Транспортная сеть деградировала за последние несколько лет. 303
Толерантность и сострадание. 306
просто подумалось. 279
Что такое не везёт, или снова бабахнуло 262
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Определили дату ухода Жириновского со всех постов: заявление уже подписано
Дети
Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями Беременность актрисы держалась в секрете
Леди
Молодая жена Николаева опубликовала редкие снимки сестры Юлия Проскурякова показала редкие кадры с родственницей
Новости партнеров
Ежемесячная надбавка к пенсии - 4 378 рублей: кто может получить уже сейчас
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
У этого видео миллионы просмотров. В чем его загадка
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь