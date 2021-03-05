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04:22 (мск), источник: RTVi

ООН: люди выбрасывают почти миллиард тонн еды в год

Среди всей еды, доступной потребителям в мире, 17% оказывается выброшенной. Это почти миллиард тонн продуктов в год. Об этом говорится в совместном докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и британской экологической организации WRAP.

Источник: AP 2020

По данным доклада, в 2019 году 931 миллионов тонн еды на планете оказалось выброшенной, в том числе супермаркетами и ресторанами. При этом 60% из 931 миллиона приходится на продукты, которые выбрасывают из холодильников дома.

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«Если мы хотим серьезно заняться борьбой с изменением климата, потерей биоразнообразия, загрязнением окружающей среды и отходами, предприятия, правительства и граждане во всем мире должны внести свой вклад в сокращение пищевых отходов», — заявила исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

По словам экспертов, около 8−10% мировых выбросов парниковых газов связаны с выброшенной едой. Если бы несъеденная еда была государством, то оно заняло бы третье место в мире по выбросам парниковых газов после США и Китая, отметила Ингер Андерсен.

Пищевые отходы становятся все более серьезной проблемой для природы из-за экологических издержек производства, включая использование земель, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур, и выбросы парниковых газов при производстве.

Если всю выброшенную еду поместить в 40-тонные грузовики, припаркованные встык, то цепь грузовиков семь раз обогнула бы Землю. При этом, по данным ООН, порядка 690 миллионов человек на Земле голодали в 2019. Ожидается, что проблема голода значительно усугубится из-за пандемии COVID-19.

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В 2019 году эксперты Межправительственной комиссии ООН по изменению климата выпустили доклад, в котором говорилось, что уменьшение употребления мяса и молочных продуктов и замена их пищей растительного происхождения поможет бороться с парниковым эффектом.

В исследовании отмечается, что четверть выбросов парниковых газов в атмосферу приходится на производство продуктов питания. При этом животноводство — основной их источник. Самыми вредными с точки зрения экологии и влияния на климат оказались разведение коров и овец.

Эксперты напомнили, что изменение климата и сельское хозяйство влияют друг на друга. С одной стороны, глобальное потепление приводит к истощению почвы и вызывает природные аномалии, которые сказываются на урожайности. Из-за этого в ближайшие 25 лет производство продовольствия может сократиться на 12%, а продукты подорожают.

С другой стороны — из-за увеличения потребления мяса не хватает пастбищ, и приходится вырубать леса. Нехватка деревьев приводит к увеличению вредных выбросов, которые создают парниковый эффект.

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