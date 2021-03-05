Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
03:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Медики выявили побочный эффект в виде кожных воспалений после прививки вакциной Moderna

Использование вакцины от COVID-19 американской компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки, говорится в сообщении медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», — говорится в письме коллектива американских врачей.

Читайте также
Коронавирус заподозрили в провоцировании болезни Паркинсона и слабоумия

В среднем высыпания появляются на восьмой день после первой прививки.

На сайте журнала приводятся фотографии, на которых показано, как выглядят побочные эффекты у пациентов. Медикам удалось убедить пациентов сделать вторую прививку, отмечается в сообщении. После второй прививки только у трех человек появились кожные воспаления той же интенсивности. Еще у троих реакция была более мягкой, оставшаяся половина перенесла вторую прививку без побочных эффектов.

Вакциной Moderna прививают от COVID-19 в США и Европе. Напомним, 4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгрия и Словакия зарегистрировали ее самостоятельно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин на коллегии МВД назвал вещи своими именами
Мошенники придумали новую схему обмана под видом писем с «Госуслуг»
СМИ узнали о дополнительных санкциях США и Британии против РФ
«Аэрофлот» предложил брать плату за регистрацию в аэропортах
Новак объяснил исключение для России в решении ОПЕК+
Новые мутации COVID-19 возвращают Италию в «красную зону»
Секонд-хэнд три недели искал спрятанные в кармане пиджака $5000
Мэр города в Аргентине вакцинировался с портретом Путина в руках
Авто
«Неубиваемые» машины за 150 тысяч рублей: правда или миф? Ситуации бывают разные. Кто-то экономит, но мечтает ездить на большом просторном автомобиле, а кто-то просто любит эти машины, потому что они «еще настоящие», «неубиваемые», «железные», оригинальные и недорогие. Но все-таки: стоит ли с ними связываться?
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
С 6,4 тыс. рублей: ПФР напомнил о деньгах, за которыми надо скоро прийти
ПФР объявил о приеме заявлений на выплату 10 000 рублей с 2 марта
Почему никто больше не увидит Шейнина на Первом канале
Gnezdo.ru
Эти кадры вы не найдете в учебниках истории
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Что сын Авербуха попросил у Арзамасовой на 17 лет?
Сколько потеряла Украина из-за войны в Донбассе
Леди
Молодая жена Николаева опубликовала редкие снимки сестры Юлия Проскурякова показала редкие кадры с родственницей
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь