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08:20 (мск), источник: ТАСС

Опрос: только у 10% опрошенных россиян карьера идет по намеченному плану

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 53% россиян построили карьерные планы 10 лет назад, но только у 10% из опрошенных карьера пошла по плану и у 5% лучше, чем они ожидали. Больше трети респондентов отметили, что карьера складывается хуже, чем они ожидали, говорится в результатах опроса SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

«53% россиян 10 лет назад строили карьерные планы, причем у 10% опрошенных карьера идет по плану, намеченному на десятилетку, а у 5% даже лучше, чем планировалось», — говорится в результатах опроса.

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Порядка 38% респондентов сообщили, что их карьера складывается куда хуже, чем они ожидали, причем чаще об этом говорили мужчины (41%), чем женщины (34%).

В целом женщины планы развития карьеры строят несколько реже мужчин (51 и 54% соответственно). Однако о том, что их карьера развивается по плану или даже быстрее, женщины говорят чаще: 17 и 11% соответственно.

«Опрос представителей наиболее распространенных профессиональных групп показал, что среди врачей и медицинских сестер больше всего тех, чья карьера идет по намеченному плану или даже развивается быстрее (29 и 28% соответственно). Среди программистов и маркетологов о том, что карьера идет по плану или лучше, рассказал каждый четвертый. Среди системных администраторов, дизайнеров и юристов — по 24%», — отметили в SuperJob.

Опрос проводился в 857 городах всех округов России 5—19 февраля 2021 года среди 10 тыс. респондентов.

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