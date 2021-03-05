Россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта

По данным опроса, каждая пятая россиянка (22 процента) хотела бы получить цветы на Международный женский день. При этом 15 процентов респонденток назвали цветы самым бесполезным подарком, который получали в этот праздник.
Самыми желанными подарками россиянки назвали парфюмерию и косметику (7 процентов), деньги, телефон или иной гаджет (6 процентов). Помимо этого, респондентки назвали «любовь, заботу и внимание» в качестве лучшего подарка. За украшения и путешествие проголосовали по 5 процентов опрошенных.
Еще по два процента женщин считают лучшим подарком одежду и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовую технику и книги. Такое же число высказалось за сладости, мебель, подарочные сертификаты в спа, на обучение или фитнес. Столько же женщин обрадовались бы приглашению на романтический вечер или отдыху от повседневных забот.
Самыми бесполезными подарками россиянки назвали кастрюли, сковородки и кружки. Четыре процента считают ненужными шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, а также дешевую парфюмерию и косметику. В этот список попали также открытки, статуэтки, вазы, свечи, брелоки и сувениры.
В исследовании приняли участие 1600 женщин из разных округов страны.