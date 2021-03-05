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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта

Россиянки раскрыли отношение к цветам на 8 Марта: цветы оказались в списке как желанных, так и самых бесполезных подарков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Источник: РИА "Новости"

По данным опроса, каждая пятая россиянка (22 процента) хотела бы получить цветы на Международный женский день. При этом 15 процентов респонденток назвали цветы самым бесполезным подарком, который получали в этот праздник.

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Самыми желанными подарками россиянки назвали парфюмерию и косметику (7 процентов), деньги, телефон или иной гаджет (6 процентов). Помимо этого, респондентки назвали «любовь, заботу и внимание» в качестве лучшего подарка. За украшения и путешествие проголосовали по 5 процентов опрошенных.

Еще по два процента женщин считают лучшим подарком одежду и обувь, билеты в театр или на концерт, бытовую технику и книги. Такое же число высказалось за сладости, мебель, подарочные сертификаты в спа, на обучение или фитнес. Столько же женщин обрадовались бы приглашению на романтический вечер или отдыху от повседневных забот.

Самыми бесполезными подарками россиянки назвали кастрюли, сковородки и кружки. Четыре процента считают ненужными шампуни или гели для душа, конфеты и другие сладости, а также дешевую парфюмерию и косметику. В этот список попали также открытки, статуэтки, вазы, свечи, брелоки и сувениры.

В исследовании приняли участие 1600 женщин из разных округов страны.

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