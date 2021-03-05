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09:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

В России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также завершена оценка вакцины «ЭпиВакКорона» для использования лицами от 60 лет, добавил он.

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Источник: РИА "Новости"

«Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной “Вектором” “ЭпиВакКорона”, для использования лиц 60 лет и старше», — ответил Мурашко на вопрос журналистов о вакцине «Спутник Лайт» (цитата по «Интерфаксу»).

«Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V».

Она была анонсирована в декабре 2020 года. По оценкам ее разработчиков, иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. «Лайт-вакцина» предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом. 18 февраля 2021 года в Москве начались клинические испытания вакцины.

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