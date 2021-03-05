Завершена вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт»

«Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной “Вектором” “ЭпиВакКорона”, для использования лиц 60 лет и старше», — ответил Мурашко на вопрос журналистов о вакцине «Спутник Лайт» (цитата по «Интерфаксу»).
«Спутник Лайт» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V».
Она была анонсирована в декабре 2020 года. По оценкам ее разработчиков, иммунитет от препарата будет сохраняться до четырех месяцев, эффективность составит около 85%. «Лайт-вакцина» предназначена для экспорта, а россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом. 18 февраля 2021 года в Москве начались клинические испытания вакцины.