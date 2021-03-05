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11:11 (мск), источник: Ведомости

Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ

С опытом пандемии и цифровизации Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 г. может сильно измениться, обсуждается вопрос его замены на другую процедуру для поступления в вуз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

По словам Музаева, в 2020 г. около 70 000 старшеклассников заявились на экзамен, однако не пришли на него, и в этом году ожидается примерно такое же число. Вообще не стали сдавать 10% школьников. «Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру», — сказал глава Рособрнадзора.

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Он пояснил, что властями обсуждается вопрос создания в ближайшие годы «цифровой копилки» для детей, которое станет неким портфолио с достижениями ребенка для поступления в вуз, а это поднимает вопрос о необходимости сохранения ЕГЭ в качестве условия для учебы в высшей школе. В то же время Музаев отметил, что полный отказ от ЕГЭ «не будет возможен, потому что “копилка” московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва», «Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить», — сказал глава Рособрнадзора, отметив, что окончательное решение будет приниматься на основе мнения экспертного сообщества и данных статистики.

В конце февраля правительство приняло решение упростить проведение итоговой аттестации для школьников в 2021 г. из-за коронавируса. Для девятиклассников в этом году предусмотрена отмена проведения итоговой аттестации по предметам по выбору, они смогут получить аттестаты об основном общем образовании, пройдя ГИА только по русскому языку и математике. Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Для поступления в вузы необходимость сдать ЕГЭ по необходимым предметам сохраняется.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 г. был отменен. Сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году планируют 795 тыс. школьников.

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