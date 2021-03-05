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11:17 (мск), источник: Известия

В Минздраве рассказали об изменениях в организме после COVID-19

Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова в пятницу, 5 марта, рассказала об изменениях органов у взрослых, переболевших COVID-19. Она добавила, что гражданам крайне важен процесс реабилитации.

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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы сегодня говорили про очень большую важность реабилитационного периода. Сегодня это ключевая для нас проблема и задача. Она многопрофильная, у педиатров, может быть, чуть меньше какие-то проявления у детей, у взрослых — все органы и системы затронуты в постковидные изменения в той или иной степени», — отметила специалист на ХХIII конгрессе педиатров РФ с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».

По ее словам, состояние человека после COVID-19 определяется в том числе наличием фоновых заболеваний. Семенова добавила, что в будущем коронавирус может превратиться в сезонную инфекцию и стать более управляемым.

Ранее в этот же день главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова сообщила, что новые разновидности коронавируса не сказываются на состоянии заболевших COVID-19 детей. Тем не менее, специалист указала на то, что всем детям, перенесшим COVID-19, необходимо повышенное внимание.

2 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве заработает терапевтический стационар для помощи пациентам с тяжелыми последствиями COVID-19.

В начале февраля в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья сообщили, что 20% российских санаториев запустили специальные программы по восстановлению после COVID-19.

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