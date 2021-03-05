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13:46 (мск), источник: Моя Планета

Русские слова, которые сложно объяснить иностранцу

«Да нет, наверное» — это еще не все. Какие еще слова и фразы сводят с ума тех, кто пытается понять русский язык.

Источник: Моя Планета

Ранее мы заглядывали в словари других языков, а иностранцы рассказывали об основных трудностях, с которыми сталкиваются при изучении русского. Продолжаем тему.

Авось

Русский авось — работник, напортачивший с отчетом. Отдыхающий, отправившийся на пляж, несмотря на предупреждение о шторме. Рыбак с удочкой на тонком весеннем льду, ведь он еще не весь растаял! Больной, не желающий идти к врачу, хотя температура держится вторую неделю.

На авось надеются даже тогда, когда реальных шансов на успех крайне мало.
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На английский это загадочное «авось» переводят, как правило, через maybe или what if, но в «авось» есть что-то от судьбы, а «возможно» — это вероятность развития событий. «Возможно, жена не заметит подвыпившего мужа» и «авось жена не заметит». Улавливаете разницу?

Пользователь Alice Ponomareva, Quora:
Авось — это одна из составляющих названия корабля «Юнона и Авось», который приплыл в Калифорнию много лет назад. А еще это надежда непонятно на что.

Пользователь ave369, Reddit:
Помните, как Хан Соло из «Звездных войн» сказал: «Хватит уже говорить мне про шансы»? Можно сказать, что он имел в виду авось.

Белоручка

В иностранных языках довольно много слов, обозначающих понятие «лентяй». В английском среди них есть такие емкие, как, например, fat cat или lazy bones, в испанском — holgazán, señorito, в итальянском — sfaccendato или infingardo.

В русском языке так называют человека, который не желает выполнять какую-либо грязную работу, и здесь уже идет отсылка к знати. Вроде бы близко к лентяю. Но при чем тут цвет кожи?

Пользователь orzalaga, Pikabu:
Лентяй — он в любом языке лентяй, а белоручка — это поэзия.

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Спросонок

Провести ночь за подготовкой к экзамену, не выдержать и упасть головой на стол в 6 утра, а в 7 уже встать и побежать в университет, забыв при этом переобуть домашние тапочки. Вот что значит «спросонок». С таким состоянием сталкивался, наверное, каждый, но одним словом объяснить его можно лишь описательно. Например, на английском being only half-awake, на испанском — medio dormido, на французском — à moitié endormi.

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Пользователь Лу Джи, «Яндекс. Дзен»:
Помню, я еще в школе училась. Встала, умылась, надела форму и пошла готовить завтрак. Все почему-то спят. Вышла мама и спрашивает, мол, что ты делаешь, два часа ночи. Это было мегаспросонок!

Лепота

«Ох, красота-то какая, лепота!» — говорил герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию», царь Иван Грозный. То есть одобрительно. Сегодня лепота — это устаревший вариант слова «красота». Самые близкие к нему испанские belleza, magnificencia.

Пользователь Mental_Strain21, Reddit:
«Лепить» — это образовывать фигуру из вязкой субстанции. Значит, «лепота» — та самая фигура?

Надрыв

Не путать с надрывом конверта! Считается, что для описания душевного состояния это слово вошло в обиход русского языка благодаря Федору Достоевскому. Помимо напряжения всех сил, в надрыве есть некое мазохистское самолюбование, неконтролируемый эмоциональный всплеск, попытка найти нечто, чего вообще не существует. Как объяснить это иностранцу одним словом? В немецкой «Википедии» описанию такого состояния даже посвятили целую статью, а перевели слово транслитерацией — nadryw.

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Пользователь Аннушка Ягг, Twitter:
Про надрыв как-то слушала лекцию переводчика, который перевел на французский всего Достоевского. Его спросили, как он перевел понятие надрыва, которое Достоевский много использует. Он так помолчал и сказал: «А никак, его нельзя перевести».

Стушеваться

Вам хоть раз приходила в голову мысль незаметно исчезнуть? Например, во время совещания, когда начальник выбирает, кто будет работать в выходной. Стушеваться — еще одно слово, авторством которого гордился Достоевский. Впервые он использовал его в повести «Двойник» в значении «стать незаметным», «отойти на второй план». В английском языке слово обычно переводится как take a back seat, но отойти на задний план можно ведь и не потому, что стушевался.

Пользователь omig1, Reddit:
Превратиться в тушенку, наверное… Странное слово.

Субботник

Saturday voluntary work day, working bee — так можно перевести «субботник» на английский, freiwilliger Sondereinsatz — на немецкий. Субботник как коллективный добровольный бесплатный труд для общественной пользы — явление типично советское, и традиции его проведения остались в основном в странах СНГ.

В Европе и США нечто подобное тоже есть, но это, скорее, форма волонтерства и дело сугубо добровольное. Захотел — помог убрать мусор в парке, нет — значит нет. В России это выбор без выбора, что и удивляет иностранцев больше всего.

Пользователь doctor_khalitov, Instagram:
Когда работаешь на государственное учреждение, субботника не избежать!

Пользователь agneshka86, Instagram:
Субботник — это классная русская весенняя традиция, когда ты очищаешь территорию вокруг себя от мусора, который остался после зимы, и готовишься к наступлению тепла. Как правило, он проходит в последнюю неделю апреля, но, будь моя воля, я бы проводила его каждую неделю. Отличный, кармически правильный опыт, за который можно потом вознаградить себя кофейком с заправки.

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Отходчивый

Начальник отругал на планерке за сорванный план продаж, а потом как ни в чем не бывало пригласил в кабинет выпить чашечку чая. Вы заходите, а он беседует о погоде, новостях, а о вашей неудаче заявляет: «Да ладно, все бывает!» Значит, он отходчив, то есть не способен долго сердиться, а вовсе не уходит куда-то на время.

На английский «отходчивый» переводится как easily appeased, not bearing grudges, на немецкий nicht nachtragend. Но это лишь примерно.

Пользователь u/beamingontheinside, Reddit:
Отходчивым называют человека, который срывает свой гнев на ком-то еще, но при этом не негодует потом.

Пользователь Imperialvirtue, Reddit:
Теперь я знаю слово, которое описывает всю мою семью.

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