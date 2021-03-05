13:46 (мск), источник: Моя Планета
Русские слова, которые сложно объяснить иностранцу
«Да нет, наверное» — это еще не все. Какие еще слова и фразы сводят с ума тех, кто пытается понять русский язык.
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Ранее мы заглядывали в словари других языков, а иностранцы рассказывали об основных трудностях, с которыми сталкиваются при изучении русского. Продолжаем тему.
Русский авось — работник, напортачивший с отчетом. Отдыхающий, отправившийся на пляж, несмотря на предупреждение о шторме. Рыбак с удочкой на тонком весеннем льду, ведь он еще не весь растаял! Больной, не желающий идти к врачу, хотя температура держится вторую неделю.
На английский это загадочное «авось» переводят, как правило, через maybe или what if, но в «авось» есть
Пользователь Alice Ponomareva, Quora:
Авось — это одна из составляющих названия корабля «Юнона и Авось», который приплыл в Калифорнию много лет назад. А еще это надежда непонятно на что.
Пользователь ave369, Reddit:
Помните, как Хан Соло из «Звездных войн» сказал: «Хватит уже говорить мне про шансы»? Можно сказать, что он имел в виду авось.
В иностранных языках довольно много слов, обозначающих понятие «лентяй». В английском среди них есть такие емкие, как, например, fat cat или lazy bones, в испанском — holgazán, señorito, в итальянском — sfaccendato или infingardo.
В русском языке так называют человека, который не желает выполнять
Пользователь orzalaga, Pikabu:
Лентяй — он в любом языке лентяй, а белоручка — это поэзия.
Провести ночь за подготовкой к экзамену, не выдержать и упасть головой на стол в 6 утра, а в 7 уже встать и побежать в университет, забыв при этом переобуть домашние тапочки. Вот что значит «спросонок». С таким состоянием сталкивался, наверное, каждый, но одним словом объяснить его можно лишь описательно. Например, на английском being only
Пользователь Лу Джи, «Яндекс. Дзен»:
Помню, я еще в школе училась. Встала, умылась, надела форму и пошла готовить завтрак. Все
«Ох,
Пользователь Mental_Strain21, Reddit:
«Лепить» — это образовывать фигуру из вязкой субстанции. Значит, «лепота» — та самая фигура?
Не путать с надрывом конверта! Считается, что для описания душевного состояния это слово вошло в обиход русского языка благодаря Федору Достоевскому. Помимо напряжения всех сил, в надрыве есть некое мазохистское самолюбование, неконтролируемый эмоциональный всплеск, попытка найти нечто, чего вообще не существует. Как объяснить это иностранцу одним словом? В немецкой «Википедии» описанию такого состояния даже посвятили целую статью, а перевели слово транслитерацией — nadryw.
Пользователь Аннушка Ягг, Twitter:
Про надрыв
Вам хоть раз приходила в голову мысль незаметно исчезнуть? Например, во время совещания, когда начальник выбирает, кто будет работать в выходной. Стушеваться — еще одно слово, авторством которого гордился Достоевский. Впервые он использовал его в повести «Двойник» в значении «стать незаметным», «отойти на второй план». В английском языке слово обычно переводится как take a back seat, но отойти на задний план можно ведь и не потому, что стушевался.
Пользователь omig1, Reddit:
Превратиться в тушенку, наверное… Странное слово.
Saturday voluntary work day, working bee — так можно перевести «субботник» на английский, freiwilliger Sondereinsatz — на немецкий. Субботник как коллективный добровольный бесплатный труд для общественной пользы — явление типично советское, и традиции его проведения остались в основном в странах СНГ.
Пользователь doctor_khalitov, Instagram:
Когда работаешь на государственное учреждение, субботника не избежать!
Пользователь agneshka86, Instagram:
Субботник — это классная русская весенняя традиция, когда ты очищаешь территорию вокруг себя от мусора, который остался после зимы, и готовишься к наступлению тепла. Как правило, он проходит в последнюю неделю апреля, но, будь моя воля, я бы проводила его каждую неделю. Отличный, кармически правильный опыт, за который можно потом вознаградить себя кофейком с заправки.
Начальник отругал на планерке за сорванный план продаж, а потом как ни в чем не бывало пригласил в кабинет выпить чашечку чая. Вы заходите, а он беседует о погоде, новостях, а о вашей неудаче заявляет: «Да ладно, все бывает!» Значит, он отходчив, то есть не способен долго сердиться, а вовсе не уходит
На английский «отходчивый» переводится как easily appeased, not bearing grudges, на немецкий — nicht nachtragend. Но это лишь примерно.
Пользователь u/beamingontheinside, Reddit:
Отходчивым называют человека, который срывает свой гнев на
Пользователь Imperialvirtue, Reddit:
Теперь я знаю слово, которое описывает всю мою семью.