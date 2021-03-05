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15:53 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые назвали животных, уязвимых к SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 способен поражать десятки видов животных, делая их разносчиками COVID-19, предупреждают китайские ученые. Сложно оценить, насколько именно животные могут оказаться опасными для людей и друг для друга, но не стоит упускать из виду их роль в распространении пандемии, считают они.

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Источник: AP 2020

Десятки млекопитающих могут быть разносчиками COVID-19, предупреждают китайские ученые из Университета Цинхуа и других исследовательских центров. Работа была опубликована в журнале PNAS.

SARS-CoV-2 проникает в клетки через рецептор ACE2, который есть не только у людей. Более ранние исследования показали, что вирус способен поражать также хорьков, кошек, собак, человекообразных обезьян и некоторых других животных. Однако точное их число известно не было.

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Авторы работы изучили работу ACE2 в организме почти 300 видов птиц, млекопитающих, рыб и других животных. Особое внимание они уделили животным, которые часто находятся в контакте с людьми — домашним питомцам, крупному рогатому скоту, вымирающим видам, модельным животным для биомедицинских исследований.

Анализ показал, что 44 вида из рассмотренных могут заражаться SARS-CoV-2, хотя и с разной вероятностью. Среди них оказались быки, хомяки, панды, леопарды, кашалоты и многие другие животные, в том числе и те, что контактируют с людьми.

«Мы обнаружили, что SARS-CoV-2 способен инфицировать широкий круг млекопитающих, в том числе домашних питомцев, скот и животных, обычно встречающихся в зоопарках и аквариумах, — пишут авторы работы. — Эти виды могут быть подвержены риску передачи SARS-CoV-2».

Животные могут заразиться от человека и стать посредниками, передав вирус другим людям, или же заразив других животных, опасаются исследователи. Это повышает риски распространения инфекции как среди людей, так и в дикой природе.

«Наше исследование подчеркивает, как важно запрещать нелегальную торговлю животными, а также как важно наблюдать за животными, которые находятся в тесном контакте с человеком, чтобы предотвратить вспышки заболевания в будущем», — подчеркивают они.

Хотя считается, что основной разносчик SARS-CoV-2 — летучие мыши, на самом деле диапазон животных, способных быть носителями вируса, крайне широк, отмечают ученые. Пока что точное количество таких животных неизвестно. В исследовании лишь у пяти видов животных не было рецепторов ACE2 — у мармозеток, коал, мышей, обезьян саймири и капуцинов-фавнов.

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Исследование проводилось на культурах клеток, а не на настоящих животных, поэтому точно оценить риски нельзя. Однако результаты работы согласуются с более ранними данными. Так, канадские ученые установили, что к SARS-CoV-2 уязвимы свиньи — при заражении они страдают от выделений из глаз и носа и кашля, а в их лимфоузлах определяются живые вирусные частицы. Однако пока неизвестно, способны ли здоровые свиньи заражаться от больных, и насколько больные свиньи заразны для человека.

Также к SARS-CoV-2 уязвимы норки — в ноябре 2020 года датские звероводческие хозяйства сообщили о заражении норок мутировавшим коронавирусом, который оказался способен передаваться от норок человеку.

В связи с этим власти решили умертвить всех норок в стране — около 17 млн зверьков.

По словам специалиста Датского ветеринарного и продовольственного управления Стена Мортенсена, с датских звероферм ежегодно сбегают несколько тысяч норок. В 2020 году около 5% зверьков могли быть заражены SARS-CoV-2. Попав в дикую природу, вирус может передаваться другим животным и продолжать мутировать.

Заражение может произойти, если дикое животное съест норку. Также есть риск контакта с фекалиями. Сами же норки переносят инфекцию хорошо и быстро восстанавливаются.

Если вирус продолжит мутировать в дикой природе, и эти штаммы окажутся заразны для людей, это может сделать вакцину от коронавируса практически бесполезной, опасаются исследователи.
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А вот от домашних собак и кошек заразиться будет проблематично, считают российские ученые. По их словам, в настоящее время нет доказательств того, что мелкие домашние животные могут быть задействованы в возникновении инфекции и передаче ее человеку. Специалисты допускают возможность инфицирования представителей семейства кошачьих коронавирусом, но только в условиях постоянного контакта с зараженным человеком, когда суммарный титр вируса достигает значений, близких к полученным при экспериментальном моделировании. Однако, как полагают ученые, шанс возникновения подобного стечения обстоятельств в реальных условиях маловероятен.

Алла Салькова

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