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17:24 (мск), источник: Forbes

Японский суперкомпьютер не увидел пользы в ношении двух масок в пандемию

Японский суперкомпьютер не увидел особой пользы в ношении одновременно двух масок во время пандемии, как советовали власти США. Почти так же справляется с защитой от вируса одноразовая, но плотно прилегающая к лицу маска, показало проведенное с его помощью исследование.

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Источник: AP 2020

Самый быстрый суперкомпьютер в мире Fugaku, построенный в сотрудничестве с Fujitsu, не нашел значительных преимуществ двойной маски для защиты от заражения коронавирусом, сообщил Bloomberg.

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На суперкомпьютере провели моделирование распространения капель, способных переносить коронавирус. Исследование показало, что ношение двух масок дает ограниченные преимущества по сравнению с одной, но хорошо прилегающей одноразовой маской. «Надев тканевую или уретановую маску поверх свободно сидящей маски из нетканого материала, можно добиться некоторых улучшений [защиты], однако большой разницы по сравнению с одной обычной, но правильно подобранной маской нет», — отмечается в исследовании, с которым ознакомилось агентство.

Одна плотно прилегающая к лицу одноразовая маска предотвратила распространение 85% капель, которые в состоянии переносить вирус. Ношение двух масок увеличило эту цифру лишь до 89%.

Авторы исследования отметили, что решающее значение для защиты имеет плотная посадка и целостность маски. В этом случае она задерживает 81% вредоносных капель. Небрежно сидящая маска — только 69%.
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В феврале Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали американцам носить для защиты две маски, поместив поверх одноразовой из нетканого материала еще одну — тканевую маску. В рекомендации CDC отмечалось, что вторая маска должна прижимать края внутренней маски к лицу, чтобы обеспечить плотное прилегание. Носить одновременно две одноразовые маски из нетканого материала не рекомендуется.

Ранее ученые Токийского университета, проведя исследование с реальными частицами COVID-19, установили, что хлопковая маска снижает риск заражения коронавирусом минимум на 40%. Респиратор N95, который используют профессиональные медики, блокирует до 90% инфекции.

Андрей Злобин

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