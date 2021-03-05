Японский суперкомпьютер не увидел пользы в ношении двух масок в пандемию

Самый быстрый суперкомпьютер в мире Fugaku, построенный в сотрудничестве с Fujitsu, не нашел значительных преимуществ двойной маски для защиты от заражения коронавирусом, сообщил Bloomberg.
На суперкомпьютере провели моделирование распространения капель, способных переносить коронавирус. Исследование показало, что ношение двух масок дает ограниченные преимущества по сравнению с одной, но хорошо прилегающей одноразовой маской. «Надев тканевую или уретановую маску поверх свободно сидящей маски из нетканого материала, можно добиться некоторых улучшений [защиты], однако большой разницы по сравнению с одной обычной, но правильно подобранной маской нет», — отмечается в исследовании, с которым ознакомилось агентство.
Одна плотно прилегающая к лицу одноразовая маска предотвратила распространение 85% капель, которые в состоянии переносить вирус. Ношение двух масок увеличило эту цифру лишь до 89%.
Авторы исследования отметили, что решающее значение для защиты имеет плотная посадка и целостность маски. В этом случае она задерживает 81% вредоносных капель. Небрежно сидящая маска — только 69%.
В феврале Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали американцам носить для защиты две маски, поместив поверх одноразовой из нетканого материала еще одну — тканевую маску. В рекомендации CDC отмечалось, что вторая маска должна прижимать края внутренней маски к лицу, чтобы обеспечить плотное прилегание. Носить одновременно две одноразовые маски из нетканого материала не рекомендуется.
Ранее ученые Токийского университета, проведя исследование с реальными частицами COVID-19, установили, что хлопковая маска снижает риск заражения коронавирусом минимум на 40%. Респиратор N95, который используют профессиональные медики, блокирует до 90% инфекции.