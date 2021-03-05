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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стая скворцов «превратилась» в огромного голубя

Чудеса мурмурации.

Ирландский спортивный фотограф Джеймс Кромби сделал феноменальный снимок, на котором стая скворцов над озером непроизвольно превратилась в гигантскую птицу.

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Фотограф из Дублина, который в свободное от работы время снимает сельские пейзажи, преследовал птиц в течение нескольких месяцев вместе со своим коллегой Колином Хоггом. Он даже успел получить приз за одну из предыдущих работ. Но самый эффектный снимок, как оказалось, ждал его впереди.

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Фото было сделано над озером Лох-Эннелл недалеко от Маллингара в центральной Ирландии. Гигантская стая медленно кружилась над поверхностью озера, пока ее очертания не стали напоминать огромного голубя.

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