14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стая скворцов «превратилась» в огромного голубя
Чудеса мурмурации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ирландский спортивный фотограф Джеймс Кромби сделал феноменальный снимок, на котором стая скворцов над озером непроизвольно превратилась в гигантскую птицу.
Фотограф из Дублина, который в свободное от работы время снимает сельские пейзажи, преследовал птиц в течение нескольких месяцев вместе со своим коллегой Колином Хоггом. Он даже успел получить приз за одну из предыдущих работ. Но самый эффектный снимок, как оказалось, ждал его впереди.
Фото было сделано над озером
Анна Лысенко