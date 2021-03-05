Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 мартаОтлучение Льва Толстого от Русской православной церкви, смерть Сталина и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
23:27 (мск), источник: Известия

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России составляет 7,5 на 100 тыс. населения. Об этом сообщила 5 марта вице-премьер России Татьяна Голикова.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
23:31 (мск)Правительство рекомендует перевести работников старше 65 лет на удаленку
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

«В РФ устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5», — заявила она.

Вице-премьер отметила, что это один из самых низких показателей за последнее время. Голикова также рассказала, что снижение смертности в феврале 2021 года по сравнению с январем составило 21,7%.

5 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве выявляют почти в пять раз меньше заболевших коронавирусной инфекцией, чем на пике вируса в конце прошлого года. В целом ситуацию с COVID-19 в России он назвал стабильной.

В этот же день московский градоначальник отменил обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Пребывание пожилых жителей Москвы на домашнем режиме станет рекомендательным с 8 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Внешность заманчива: российская разработка покоряет мир смартфонов
Пакеты услуг: в странах ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик
Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тысяч человек
Третья страна утвердила изменения налогового договора с Россией
Российская компания заявила об активах на 61 трлн рублей
Украина попросила США ввести всеобъемлющие санкции против России
Американка обнаружила за зеркалом в ванной тайный вход
«Единая Россия» предложила запретить пропаганду полиамории
Елена Яковлева отмечает юбилей
Gnezdo.ru
Видели сына Куликовой? Не зря она скрывала его
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Коснется всех: приказ приведен в исполнение
2 марта затронуло всех пенсионеров: Матвиенко
Hi-Tech
Эти фото поднимут настроение любому Получилось забавно — посмотрите!
Горячие темы на Авто
Толерантность и сострадание. 307
Транспортная сеть деградировала за последние несколько лет. 303
просто подумалось. 285
Что такое не везёт, или снова бабахнуло 279
Кино
Елена Яковлева отметила 60-летний юбилей Актрису поздравил президент Владимир Путин
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Подольская экстремально похудела через четыре месяца после родов Певица показала фигуру
Леди
Лолита в розовом мини-платье с перьями пришла к Урганту Певица примерила игривый образ
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
С 6,4 тыс. рублей: ПФР напомнил о деньгах, за которыми надо скоро прийти
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь