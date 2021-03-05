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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка обнаружила за зеркалом в ванной тайный вход

И тщательно все исследовала.

Саманта Хартсоу переселилась в новую квартиру в Нью-Йорке и вскоре обнаружила, что не может согреться, даже если батареи работают на полную мощность.

Девушка отправилась на поиски утечки тепла, и вскоре улики привели ее к ванной с туалетом. Дальше Хартсоу опубликовала в соцсети настоящий видеодетектив в четырех частях.

@samanthartsoe

seriously never would I have expected to find this... and I documented all of it ##mystery ##fyp ##nyc ##secret ##foryou ##apartment ##storytime

♬ Mysterious - Andreas Scherren

В первом ролике девушка встала у дверного проема ванной и показала, как шевелятся ее волосы от сквозняка. Во втором ролике пораженная Саманта обнаруживает за зеркалом проем в гипсокартоне, который ведет в другую квартиру. В третьем ролике она решает туда отправиться.

@samanthartsoe

TRULY a new meaning to a “hole in the wall” ##mystery ##nyc ##apartment ##secret ##storytime ##fyp ##foryou

♬ Oh No - Kreepa

В ходе «вылазки» оказывается, что в таинственном помещении ведется ремонт, но ночью оно пустует. В конце концов девушка вешает зеркало на место и решает утром позвонить домовладельцу.

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