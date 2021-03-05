Американка обнаружила за зеркалом в ванной тайный вход

Саманта Хартсоу переселилась в новую квартиру в Нью-Йорке и вскоре обнаружила, что не может согреться, даже если батареи работают на полную мощность.
Девушка отправилась на поиски утечки тепла, и вскоре улики привели ее к ванной с туалетом. Дальше Хартсоу опубликовала в соцсети настоящий видеодетектив в четырех частях.
В первом ролике девушка встала у дверного проема ванной и показала, как шевелятся ее волосы от сквозняка. Во втором ролике пораженная Саманта обнаруживает за зеркалом проем в гипсокартоне, который ведет в другую квартиру. В третьем ролике она решает туда отправиться.
В ходе «вылазки» оказывается, что в таинственном помещении ведется ремонт, но ночью оно пустует. В конце концов девушка вешает зеркало на место и решает утром позвонить домовладельцу.