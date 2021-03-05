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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает секундные 3D-картины, подбрасывая цветной рис (видео)

Очень недолговечное искусство

Художница и мама двоих детей Мария Линн из Миннесоты занимается очень необычным творчеством. Она создает портреты персонажей поп-культуры из цветного риса.

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Но Линн не просто выкладывает зерна на доске, а подбрасывает их в воздух, создавая при этом объемные изображения, которые уже через секунду превращаются в разноцветную горку риса.

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Художница снимает быстрый момент появление картины в воздухе в замедленной съемке, поэтому зрители все-таки могут их рассмотреть. Полученным результатом Линн делится в своем блоге.

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Екатерина Гура

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