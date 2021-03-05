19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мадриде катком проехались по огнестрельному оружию (видео)
Таким образом в Испании почтили память жертв терроризма.
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4 марта на территории военной части в испанском городе Вальдеморо при участии правительства страны состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв терроризма. Главным событием церемонии стало символическое уничтожение оружия террористических организаций ETA и GRAPO, изъятого у боевиков в 1980-х и 1990-х годах.
Почти 1400 единиц оружия (пистолетов, винтовок, револьверов и прочего) разложили в виде двух полос на плацдарме, а затем по ним проехался огромный каток.
Сообщается, что после этого оружие отправят для фактического уничтожения на завод неподалеку, где оно будет переплавлено, сообщает La Vanguardia.
Екатерина Гура