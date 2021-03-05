Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 мартаОтлучение Льва Толстого от Русской православной церкви, смерть Сталина и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мадриде катком проехались по огнестрельному оружию (видео)

Таким образом в Испании почтили память жертв терроризма.

4 марта на территории военной части в испанском городе Вальдеморо при участии правительства страны состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв терроризма. Главным событием церемонии стало символическое уничтожение оружия террористических организаций ETA и GRAPO, изъятого у боевиков в 1980-х и 1990-х годах.

Почти 1400 единиц оружия (пистолетов, винтовок, револьверов и прочего) разложили в виде двух полос на плацдарме, а затем по ним проехался огромный каток.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что после этого оружие отправят для фактического уничтожения на завод неподалеку, где оно будет переплавлено, сообщает La Vanguardia.

Екатерина Гура

Читайте также
Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тысяч человек
Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта
Российская компания заявила об активах на 61 трлн рублей
В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Американка обнаружила за зеркалом в ванной тайный вход
Елена Яковлева отмечает юбилей
Hi-Tech
Эти фото поднимут настроение любому Получилось забавно — посмотрите!
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
ПФР объявил о приеме заявлений на выплату 10 000 рублей с 2 марта
С 6,4 тыс. рублей: ПФР напомнил о деньгах, за которыми надо скоро прийти
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Gnezdo.ru
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Инна Чурикова и Глеб Панфилов: как выглядит их сын
Причина ухода Пескова от жены вызвала удивление
5 сыновей красивых российских актеров. Фото
Леди
Лолита в розовом мини-платье с перьями пришла к Урганту Певица примерила игривый образ
Новости партнеров
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Определили дату ухода Жириновского со всех постов: заявление уже подписано
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь