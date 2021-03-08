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День в истории: 8 мартаМеждународный женский день, вступление на престол Анны Стюарт и другие события
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00:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 8 марта

Международный женский день, вступление на престол Анны Стюарт и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

Международный женский день

Существует мнение, что первый в истории «Марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня. Участницы этой забастовки выдвигали требования о повышении зарплат, улучшении условий труда и равных прав для женщин.

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Свое название «Марш пустых кастрюль» получил потому, что женщины шли, ударяя в пустые кастрюли и другую домашнюю утварь. С помощью шума они хотели привлечь как можно больше внимания к своим проблемам. Но в итоге марш был разогнан полицией.

Эта первая масштабная женская демонстрация в защиту равноправия не прошла бесследно. И через 50 лет — 8 марта 1908 года — уже 15 тысяч социал-демократок, помня о подвиге своих предшественниц, прошли по Нью-Йорку еще раз. А позже знаменитые коммунистки Клара Цеткин и Роза Люксембург предложили сделать 8 марта Международным женским днем.

Впервые Международный женский день отмечался в ряде стран Европы в 1911 году. А официальный статус Международного женского дня этот праздник приобрел по решению ООН в 1975 году, и с тех пор отмечается как Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день 8 марта был объявлен нерабочим днем.

Источник: РИА "Новости"

Начало Масленой недели

Древний славянский праздник Масленица отмечается в течение недели перед Великим постом. В этом году Масленичная неделя начинается 8 марта и заканчивается 14 марта.

Масленица — это веселые проводы зимы в ожидании тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были народные забавы, чучело Масленицы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины. Кстати, раньше они имели ритуальное значение, поскольку представляли собой символ солнца, которое все ярче светило и удлиняло дни.

На каждый день недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду, тещи приглашали на блины зятьев с женами. В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам.

А воскресенье называлось «прощеным воскресеньем» или «прощеным днем». В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день Масленой недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

Анна Стюарт стала королевой Англии, Шотландии и Ирландии

Анна Стюарт вступила на престол 8 марта 1702 года, после смерти Вильгельма III. Она стала последним представителем этого рода на английском троне и первым монархом объединенного королевства Англии, Шотландии и Ирландии.

Самым главным событием в годы правления Анны стало объединения Англии и Шотландии. Историческое событие произошло 1 мая 1707 года. Шотландия получила 16 мест в Палате Лордов и 45 мест в Палате Общин английского парламента.

Королева Великобритании Анна Стюарт скончалась 1 августа 1714 года в возрасте 49 лет. Согласно «Акту о престолонаследии» престол унаследовал Георг I из Ганноверской династии.

Француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом

8 марта 1910 года французская баронесса Раймонда де Ларош совершила экзаменационный полет, заслужив тем самым славу первой женщины-пилота. В результате она получила лицензию на управление аэропланом — по результатам соревнований в Гелиополисе аэроклуб Франции выдал де Ларош удостоверение пилота № 36. Так она официально стала первой летчицей Франции.

В июне 1919 года де Ларош поставила два «женских» мировых рекорда — на высоту и дальность полета.

18 июля 1919 года де Ларош и пилот двухместного самолета, на котором она планировала сдавать экзамен на допуск к профессиональным полетам, погибли в авиакатастрофе на аэродроме Кротуа. Раймонда де Ларош в этом полете была на месте пассажира.

СССР объявил о наличии атомной бомбы

8 марта 1950 года заместитель председателя Совета Министров СССР, маршал Климент Ворошилов официально заявил о наличии у СССР атомного оружия.

О том, что в СССР произведен ядерный взрыв, американские, британские и канадские газеты сообщили со ссылкой на разведывательные службы США еще в сентябре 1949 года. Но тогда, в ответ на публичное выступление президента США Гарри Трумена, руководство СССР ограничилось обтекаемым сообщением ТАСС от 24 сентября 1949 года. Среди прочего, в нем говорилось, что «еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что «этого секрета давно уже не существует».

Научные круги Соединенных Штатов Америки приняли это заявление Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года. Но они ошиблись.

29 августа 1949 года на специально оборудованном полигоне в Семипалатинской области (теперь это Республика Казахстан) было проведено успешное испытание РДС-1 — первого ядерного устройства, созданного в СССР.

Смерть Хатико

8 марта 1935 года умер всемирно известный пес породы акита-ину по кличке Хатико, являющийся символом верности и преданности в Японии.

Хатико появился на свет 10 ноября 1923 года в японской префектуре Акита. Фермер решил подарить щенка профессору Хидэсабуро Уэно, работавшему в Токийском университете.

Когда Хатико подрос, он везде следовал за своим хозяином. Тот ежедневно уезжал в город на работу, поэтому утром пес провожал его до входа на станцию Сибуя, а днем вновь возвращался туда, чтобы встретить хозяина.

21 мая 1925 года у профессора в университете случился инсульт. В тот день Хатико так и не дождался хозяина и стал приходить на станцию ежедневно, терпеливо ожидая его до позднего вечера.

Пес приходил на станцию в течение девяти лет вплоть до своей смерти.

Хатико стал известен на всю Японию в 1932 году после публикации в одной из крупнейших газет Токио статьи «Преданный старый пёс ожидает возвращения своего хозяина, умершего семь лет назад». История покорила сердца японцев, а после выхода фильма «Хатико: самый верный друг» — и сердца людей по всему миру.

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