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20:50 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве повысят стоимость эвакуации автомобилей за нарушения

В Москве с 5 апреля вырастет стоимость эвакуации автомобилей за нарушения правил парковки. Цена вырастет с 8813 руб. до 9130 для автомобилей категории B с мощностью двигателя от 80 до 250 л. с. Если оплатить эвакуацию еще до получения автомобиля, то нужно заплатить 4837 руб.

Источник: РИА "Новости"

«Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов», — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Ведомство утверждает, что эвакуация обходится городу в 9130 руб.

В течение 60 дней можно оплатить ее по льготному тарифу (6450 руб.). Также действует 25-процентная скидка, если оплатить эвакуацию до возврата автомобиля.

В 2020 году действовали аналогичные скидки — в случае перечисления денег в течение 60 дней (5,4 тыс. руб.) и при оплате до получения автомобиля (4,1 тыс.).

Ранее центр «Пробок. Нет» направил московским властям предложение пересчитать стоимость платных парковок. Эксперты организации считают, что при нынешних ценах, городские парковки заполняются неравномерно.

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