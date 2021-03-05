В Москве повысят стоимость эвакуации автомобилей за нарушения

«Новые тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, которая включает в себя реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов», — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.
Ведомство утверждает, что эвакуация обходится городу в 9130 руб.
В течение 60 дней можно оплатить ее по льготному тарифу (6450 руб.). Также действует 25-процентная скидка, если оплатить эвакуацию до возврата автомобиля.
В 2020 году действовали аналогичные скидки — в случае перечисления денег в течение 60 дней (5,4 тыс. руб.) и при оплате до получения автомобиля (4,1 тыс.).
Ранее центр «Пробок. Нет» направил московским властям предложение пересчитать стоимость платных парковок. Эксперты организации считают, что при нынешних ценах, городские парковки заполняются неравномерно.