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01:38 (мск), источник: ТАСС

Планетоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Американский планетоход Perseverance («Настойчивость») впервые после посадки проехал по поверхности Марса. Об этом сообщили в пятницу на брифинге сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Источник: NASA

«Вчера [в четверг] днем мы осуществили нашу первую поездку на Марсе», — отметил заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 м.

Специалисты NASA также провели испытания манипулятора, на котором установлены различные научные приборы и инструмент для бурения грунта и забора его образцов.

Марсоход Perseverance 19 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования.

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Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход.

Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.

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