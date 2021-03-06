Планетоход Perseverance впервые проехал по поверхности Марса

01:38 (мск), источник: ТАСС
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«Вчера [в четверг] днем мы осуществили нашу первую поездку на Марсе», — отметил заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 м.
Марсоход Perseverance 19 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования.
Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.
Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.