В России за сутки выявили 11 022 заразившихся коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
Умер за последние сутки 441 человек (накануне — 462, -4,55%), всего за время пандемии — 88 726. Выздоровели 15 027 человек, всего — 3 900 348.
В каких регионах больше всего умерших за сутки:
В России сейчас идет массовая вакцинация против коронавируса, пока для нее используется препарат «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Эта же вакцина продвигается за рубежом. На данный момент помимо «Спутника» зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах.