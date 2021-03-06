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10:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 11 022 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 11 022 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах страны. Это на два меньше, чем выявили накануне. Общее число заразившихся достигло 4 312 181.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 1820 (988 861 за все время),
  • Санкт-Петербург — 975 (372 963),
  • Московская область — 746 (218 087),
  • Нижегородская область — 386 (98 881),
  • Воронежская область — 275 (69 574).

Умер за последние сутки 441 человек (накануне — 462, -4,55%), всего за время пандемии — 88 726. Выздоровели 15 027 человек, всего — 3 900 348.

В каких регионах больше всего умерших за сутки:

  • Москва — 50 (15 347 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 39 (11 313),
  • Московская область — 35 (4 844),
  • Ростовская область — 20 (3 218),
  • Воронежская область — 18 (1 989).

В России сейчас идет массовая вакцинация против коронавируса, пока для нее используется препарат «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Эта же вакцина продвигается за рубежом. На данный момент помимо «Спутника» зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах.

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