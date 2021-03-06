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11:55 (мск), источник: Известия

У Орешкина выявлен коронавирус

У помощника президента России Максима Орешкина нашли коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса в субботу, 6 марта.

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — сказал премьер.

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В январе коронавирус перенес глава Минцифры Максут Шадаев. Президент России Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления. Министр вернулся к работе в конце того же месяца.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что всего COVID-19 переболело более трети депутатского корпуса.

В прошлом году коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, среди которых Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минтранса Виталий Савельев и министр образования Валерий Фальков.

В конце того же года глава Счетной палаты Алексей Кудрин получил положительный результат теста на эту инфекцию.

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