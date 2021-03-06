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15:06 (мск), источник: ТАСС

Представитель ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович сообщила об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией в России.

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Источник: Reuters

«Вторую неделю подряд в Европейском регионе ВОЗ, к которому относится Россия, было зарегистрировано менее 1 млн новых случаев, передача инфекции в регионе продолжает замедляться. Уменьшение числа новых случаев за последний месяц обусловлено странами, которые принимают меры в области общественного здравоохранения и социальной сферы, в их число входит Российская Федерация», — сказала она.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно возвращение к нормальной жизни в России с учетом темпов вакцинации, Вуйнович отметила, что на данном этапе сложно строить какие-либо прогнозы, но «ситуация с вакцинацией выглядит оптимистично», особенно с учетом того, что в стране зарегистрированы уже три российские вакцины".

«Важно сохранять высокие темпы вакцинации, защитить уязвимые группы населения (пожилые и с сопутствующими заболеваниями) и продолжать соблюдать профилактические меры. Конечно, важно бороться со скептицизмом в отношении вакцинации путем предоставления научно-обоснованной информации и фактов», — подчеркнула представитель ВОЗ.

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