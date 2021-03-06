Далай-лама привился от коронавируса

Сам далай-лама рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным. «По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее (прививку.— “Ъ”)», — говорится в видеообращении далай-ламы.
Индия занимает второе вместо в мире по числу заболевших коронавирусом (более 11,1 млн человек).
С марта в стране началась вторая волна вакцинации от COVID-19: прививку разрешили делать людям старше 60 лет. Сейчас в Индии также идет третий этап испытаний российской вакцины «Спутник V».