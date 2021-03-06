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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер проник в американский бомбардировщик на дне Адриатики

Самолет лежит возле хорватского берега с 1944 года.

40-летний дайвер Мартин Стрмиска из Словакии сделал «репортаж» со дна Адриатического моря, где уже почти 80 лет лежит затонувший самолет Boeing B-17 Flying Fortress.

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Последний рейс этот американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик совершил в ноябре 1944 года в Вену. После этого он получил сильные повреждения и вынужденно сел в Адриатическом море, примерно в 50 км от побережья Хорватии.

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B-17 производились с 1936 по 1945 год. Было выпущено почти 13 тысяч таких самолетов. Во время Второй мировой войны B-17 использовали для бомбардировок немецких предприятий авиационной промышленности.

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