12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайвер проник в американский бомбардировщик на дне Адриатики
Самолет лежит возле хорватского берега с 1944 года.
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40-летний дайвер Мартин Стрмиска из Словакии сделал «репортаж» со дна Адриатического моря, где уже почти 80 лет лежит затонувший самолет Boeing B-17 Flying Fortress.
Последний рейс этот американский цельнометаллический тяжелый четырехмоторный бомбардировщик совершил в ноябре 1944 года в Вену. После этого он получил сильные повреждения и вынужденно сел в Адриатическом море, примерно в 50 км от побережья Хорватии.
B-17 производились с 1936 по 1945 год. Было выпущено почти 13 тысяч таких самолетов. Во время Второй мировой войны B-17 использовали для бомбардировок немецких предприятий авиационной промышленности.
Анна Лысенко