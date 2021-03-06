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14:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантская стая акул попала на видео в США

Длится сезон миграции.

Возле острова Сингер во Флориде дрон запечатлел гигантскую стаю черноперых акул. Десятки хищных рыб собрались у берега, но основная масса держалась на глубине.

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Черноперые акулы мигрируют в зимние месяцы, наибольшая их концентрация появляется в конце февраля и начале марта. «Я видел этих акул много раз в прошлые годы примерно в это же время. Но снимаю их дроном впервые», — рассказал журналистам автор видео Пол Дабилл.

Черноперые акулы широко распространены в прибрежных тропических и субтропических водах по всему миру. В среднем они достигают длины 1,5 м. Охотятся черноперые акулы в основном на мелкую рыбу. Людей они побаиваются, но если их спровоцировать пищей, могут напасть.

Анна Лысенко

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