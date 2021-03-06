16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены строители «польских пирамид»
Они жили 5 тысяч лет назад.
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Археологи из Польши обнаружили древние поселения возможных строителей куявских курганов, которые известны также как «польские пирамиды» или «могилы великанов».
Эти мегалитические постройки в форме вытянутой трапеции появились в 3000−2200 году до нашей эры на востоке польского исторического края Куявы, а также в Западной Померании.
Сложность сооружений говорит о том, что их строители были опытными архитекторами для своего времени. Например, они умели пользоваться рычажными устройствами и знали основы астрономии, ведь могилы ориентированы по звездам. Также они были отличными «менеджерами» — умели хорошо организовывать работу больших групп строителей.
Считалось, что самые ранние курганы возвели первые земледельцы этого региона, но подробности об этих инженерах древности ученым не известны.
В новом исследовании археологи использовали дроны, аэрофотосъемку, геохимические и геофизические исследования местности. Не прибегая к раскопкам, они смогли обнаружить не только отдельные дома, но и целые сети поселений возможных строителей «польских пирамид», сообщает PAP.
Деревни, построенные тогда же, когда и курганы, были небольшими. В каждой из них проживало до 10 семей. Одна такая деревня занимала площадь от 1 до 1,5 га. Курган служил центром каждого поселения, сами же поселения объединялись в своеобразные районы из нескольких деревень.
Археологи провели пробные раскопки возле одно из таких поселений и обнаружили множество костей животных, в том числе коров, свиней, овец и коз. Это показало, что жители поселения занимались в основном животноводством, а не земледелием, как считалось до сих пор.
Куявские курганы были местом захоронения элиты, но могилы простых людей до сих пор не обнаружены, говорят археологи. Теперь ученые намерены их отыскать.
Анна Лысенко