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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названо животное с самыми большими ушами

Их длина составляет от 40% до 50% длины его тела.

Самым «ушастым» существом на Земле является длинноухий тушканчик (Euchoreutes naso).

У этого животного самые большие уши по отношению к телу, рассказала зоолог Мэри Эллен Холден из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке в статье для Live Science.

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Длинноухий тушканчик достигает 10 сантиметров в длину, не считая хвоста. А длина его ушей варьируется от 3,8 до 5 см, что составляет от 40% до 50% длины его тела.

«У него самые длинные уши по отношению к телу во всем животном мире», — сказала Холден. Для сравнения, уши африканского слона составляют около 17% длины его тела.

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Африканский слон

Ученые считают, что большие уши нужны животным из жарких регионов для терморегуляции. Большие площади ушей лучше рассеивают тепло. Это хорошая альтернатива потоотделению в засушливых регионах, где каждая капля воды на счету.

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Самые «ушастые» животные встречаются в самых жарких местах планеты, говорит Холден. Например, уши африканских слонов намного больше, чем азиатских, ведь они живут в более жарком климате. Уши азиатских слонов составляют примерно 8% длины их тела.

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Азиатский слон

Анна Лысенко

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