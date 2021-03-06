17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названо животное с самыми большими ушами
Их длина составляет от 40% до 50% длины его тела.
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Самым «ушастым» существом на Земле является длинноухий тушканчик (Euchoreutes naso).
У этого животного самые большие уши по отношению к телу, рассказала зоолог Мэри Эллен Холден из Американского музея естественной истории в
Длинноухий тушканчик достигает 10 сантиметров в длину, не считая хвоста. А длина его ушей варьируется от 3,8 до 5 см, что составляет от 40% до 50% длины его тела.
«У него самые длинные уши по отношению к телу во всем животном мире», — сказала Холден. Для сравнения, уши африканского слона составляют около 17% длины его тела.
Ученые считают, что большие уши нужны животным из жарких регионов для терморегуляции. Большие площади ушей лучше рассеивают тепло. Это хорошая альтернатива потоотделению в засушливых регионах, где каждая капля воды на счету.
Самые «ушастые» животные встречаются в самых жарких местах планеты, говорит Холден. Например, уши африканских слонов намного больше, чем азиатских, ведь они живут в более жарком климате. Уши азиатских слонов составляют примерно 8% длины их тела.
Анна Лысенко