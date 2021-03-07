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10:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Только на 8 Марта: тесты, цитаты, мифы и забавные факты о празднике

К Международному женскому дню редакция Новостей Mail.ru подготовила для женщин сюрприз — отдельный проект, посвященный 8 Марта.

Источник: Агентство «Москва»

8 Марта — один из любимых российских праздников. Как оказалось, даже любимее 23 Февраля. Но что мы о нем знаем?

Прочтите 7 неочевидных фактов о Международном женском дне, которые развенчивают мифы и открывают немало забавного.

Женщины во всех сферах деятельности давно никого не удивляют, но еще не так давно им приходилось сражаться за право учиться или заниматься любимым делом. Узнайте имена поразительных женщин, которые делали что-то впервые в истории.

Циркулярная пила и глушитель автомобиля стереотипно считаются «мужской» сферой деятельности, но изобрели их именно женщины. Кто, как и когда, смотрите в нашей галерее «10 удивительных изобретений, которые придумали женщины».

Не забудьте восхититься мудростью и остроумием знаменитых женщин, попробовав угадать, кому из них принадлежит известная цитата.

Развлекитесь на славу и пройдите тест о том, какие подарки дарили великим женщинам.

Как вы относитесь к цветам на 8 Марта? А вот что думают наши соотечественницы. Кстати, эксперт назвал необычный цветок, способный удивить любую женщину.

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