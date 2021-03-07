10:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Только на 8 Марта: тесты, цитаты, мифы и забавные факты о празднике
К Международному женскому дню редакция Новостей Mail.ru подготовила для женщин сюрприз — отдельный проект, посвященный 8 Марта.
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8 Марта — один из любимых российских праздников. Как оказалось, даже любимее 23 Февраля. Но что мы о нем знаем?
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