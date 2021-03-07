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01:29 (мск), источник: Российская газета

Россияне смогут внести дополнительные сведения в свою трудовую книжку

С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд России для включения сведений в электронные трудовые книжки весь стаж.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в конце 2020 года завершился период, который был дан работникам на раздумье — оставить себе бумажные трудовые или перейти на электронные.

Те, кто выбрал второй вариант, получили бумажные трудовые на руки. У тех, кто не решился на перемены, трудовые книжки остались в отделах кадров.

Но кадровые службы завели и им электронные дубликаты. Но в любом случае в электронной трудовой сейчас есть сведения только с начала 2020 года, а весь предыдущий стаж остается в бумажном аналоге.

Получается, что человеку с солидным стажем бумажную трудовую надо беречь как зеницу ока. А как быть, если трудовая потеряется, а старая организация уже закрылась? В ряде случаев не поможет и запрос в Пенсионный фонд, поскольку более или менее точные сведения о работе сотрудников там стали формироваться лишь с начала 2000-х годов.

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке», — пояснили «Российской газете» в Минтруде.

Как уточнил юрист Вадим Ткаченко, для того, чтобы весь стаж был внесен в электронную трудовую, нужно с бумажной трудовой лично обратиться в любое отделение ПФР. И там написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы.

Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел «Сведения о трудовой деятельности». А в случае выявления несоответствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 января 2002 года сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица, сведения за эти периоды работы включаются в раздел «Сведения о трудовой деятельности» с учетом результатов проверки их полноты и достоверности.

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