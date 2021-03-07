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02:57 (мск), источник: ТАСС

Ученые в США считают неприемлемой вакцинацию одной дозой препаратов Moderna и Pfizer

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Американские ученые, сотрудничающие с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, считают, что вакцинация с помощью одной дозы препаратов, разработанных компанией Moderna, а также германо-американским концерном Pfizer — BioNTech, может не обеспечивать долгосрочную защиту от нового коронавируса. Об этом газете The Wall Street Journal заявил в субботу директор Центра биологических оценок и исследований при управлении Питер Маркс.

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Источник: Reuters

Ранее американский регулятор одобрил экстренное применение вакцин, разработанных этими компаниями. При этом для обеспечения защиты организма от заражения инфекцией необходимо введение двух доз препарата с разницей в четыре недели в случае с вакциной от Moderna и три недели — при вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech.

«Крайне важно, чтобы эти вакцины применялись тем образом, который был сертифицирован Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов с целью предотвращения заражения COVID-19, а также последующей госпитализации и смерти», — заявил Маркс.

По его словам, к настоящему моменту специалисты регулятора «не располагают свидетельствами того, что одна доза [указанных вакцин] может обеспечить долгосрочную защиту».

Ранее ряд американских ученых и законодателей высказывались в пользу того, чтобы начать широко применять вакцинацию одной дозой вакцин Moderna и Pfizer — BioNTech людей старшего поколения и тех, кто уже перенес заражение коронавирусом. По их мнению, это позволит обеспечить более широкий доступ к вакцине и тем самым ускорить процесс вакцинации населения.

В конце февраля Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило применение вакцины от компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson. Для появления иммунитета достаточно одной такой прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

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