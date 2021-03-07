Ученые в США считают неприемлемой вакцинацию одной дозой препаратов Moderna и Pfizer

02:57 (мск), источник: ТАСС
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Ранее американский регулятор одобрил экстренное применение вакцин, разработанных этими компаниями. При этом для обеспечения защиты организма от заражения инфекцией необходимо введение двух доз препарата с разницей в четыре недели в случае с вакциной от Moderna и три недели — при вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech.
«Крайне важно, чтобы эти вакцины применялись тем образом, который был сертифицирован Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов с целью предотвращения заражения COVID-19, а также последующей госпитализации и смерти», — заявил Маркс.
Ранее ряд американских ученых и законодателей высказывались в пользу того, чтобы начать широко применять вакцинацию одной дозой вакцин Moderna и Pfizer — BioNTech людей старшего поколения и тех, кто уже перенес заражение коронавирусом. По их мнению, это позволит обеспечить более широкий доступ к вакцине и тем самым ускорить процесс вакцинации населения.
В конце февраля Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило применение вакцины от компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson. Для появления иммунитета достаточно одной такой прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.