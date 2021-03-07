Врачи допустили рост числа зараженных COVID-19 в России к середине весны

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с агентством заявил, что в середине весны произойдет не снижение, а, наоборот, повышение уровня заболеваемости среди россиян.
«Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад», — сказал он.
По его словам, во время первой волны COVID-19 многие из тех, кто перенесли заболевание в легкой и бессимптомной форме, не обращались к медикам из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому статистика по переболевшим за прошлый год может быть неточной.
«Второй вопрос — весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определенной температуры. Я говорю про среднюю полосу [России]. И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета», — добавил специалист.
Инфекционист считает, что снижение заболеваемости коронавирусом, вероятнее всего, произойдет в конце мая.
С мнением Тимакова согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Вместе с тем он выразил надежду на то, что к маю уровень заболеваемость снизится, так как ежедневно увеличивается число тех, кто вакцинируется от COVID-19.
В начале марта заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что в России еще не закончилась первая волна коронавируса, при этом ситуация постепенно стабилизируется.
«Мы еще первую волну с вами не пережили, потому что классика жанра: ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта [2020 года]», — сказал он.
В свою очередь Вознесенский в беседе с РБК говорил, что с научной точки зрения корректнее говорить об одной волне коронавируса. Он добавил, что волна заканчивается тогда, когда число случаев заражения снижается до нуля.
«Если подходить с позиции классической эпидемиологии, то, естественно, речь идет об одной единственной волне коронавирусной инфекции. Было определенное замедление подъема заболеваемости в летний период, когда все ОРВИ снижаются. То же самое мы наблюдали и с коронавирусной инфекцией», — сказал ученый.
Тимаков заявлял РБК, что весной в России может произойти очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но называть это третьей волной не совсем корректно. Инфекционист отметил, что можно говорить о волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости, добавил он.
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